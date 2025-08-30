Campeonato de Automovilismo vuelve con Gran Premio Tactikos

El Campeonato Nacional de Automovilismo regresa con su cuarta fecha este domingo 7 de setiembre con el Gran Premio Tactikos, que se correrá en el Circuito StarCars del Parque Viva.

La organización informó que por la celebración del Día del Niño, los menores de 8 años tendrán entrada gratuita y habrá actividades especiales para ellos.

Para esta jornada vuelve la Categoría de Superautos (CRES), Porsche GT3 RS, GT3, GT2 RS, GT4, Carrera S y GT4 RS; Corvette C8 y Z06; Ferrari, Lotus 2 Eleven, BMW M, Mercedes-AMG GT 63 y Nissan GTR.

Además, las divisiones tradicionales del campeonato: ST, GT3 Spec, GT3, GT2, TC y CHR, todas en lucha abierta por sumar puntos claves rumbo al cierre de la temporada.

El Gran Premio Tactikos también contará con invitados especiales: los pilotos del Campeonato AMA Superbike, quienes llegarán con sus categorías 600cc y 1000cc.

“Deportivamente, es una fecha clave de cara a la definición del Campeonato, por lo que estamos seguros de que todos los pilotos, en cada una de las categorías, saldrán a buscar la mayor cantidad de puntos en su camino hacia el título en el Endurance al final de la temporada”, comentó Adrián Villalobos, presidente de Costa Rica Racing League (CRRL).

Las competencias inician a las 9 a. m. y las entradas ya están disponibles en Passline.com.

Síntesis del evento:

Gran Premio Tactikos – Cuarta Fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo Motorola 2025

Fecha: Domingo 7 de septiembre 2025

Hora: 9:00 a.m.

Lugar: Circuito StarCars, Parque Viva, La Guácima, Alajuela.