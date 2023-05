Box de Peppe: Todo lo que nos dejó el Gran Premio de Azerbaiyán

3 de mayo de 2023, 8:43 AM

Logan Sargent, piloto de la escudería Williams no larga la carrera después de sufrir un choque fuerte durante la clasificación, por esto solo correrá la carrera principal.

Vuelta 1 y surge un problema para Yuki Tsunoda, una de sus llantas se sale del aro y se va rodando por la pista, esto después de un contacto en la pared donde dejó también partes del piso en medio de la pista. Debido a esto sale el virtual safety car. Le cambian llanta y vuelve a ingresar a pista, pero lamentablemente no se habían dado cuenta que la suspensión también sufrió daños. Así que fue un relanzamiento inseguro por parte del equipo de Alpha Tauri, y sale el safety car después del virtual. Retiro para Tsunoda.

El DRS como siempre, es activado en la tercera vuelta. Empezando la cuarta vuelta Verstappen logra pasar a Leclerc con DRS como si estuviera detenido, es increíble la ventaja del DRS de Red Bull. No puede hacer nada el piloto monegasco de Ferrari que no tiene como defenderse. Durante la vuelta seis también Sergio Pérez adelanta a Leclerc. Su compañero de equipo, Carlos Sainz no pudo ayudarlo.