Box de Peppe: Fórmula 1 llega a Países Bajos

23 de agosto de 2023, 13:46 PM

Este fin de semana próximo las carreras volverán en el circuito de Zandvoort, en la casa de Max Verstappen. A pesar no haber acción en pista las noticias siguen.

Una de las más sonadas durante este tiempo es el caso de Felipe Massa, expiloto de Fórmula 1, quien en conjunto con sus abogados están luchando para recuperar su mundial del 2008, en base a lo que pasó en el “Crashgate” de Singapur, ese mismo año. Está intentando al menos recuperar un monto económico por el daño moral, y económico sufrido por no ser campeón del mundo.

En el equipo de Ferrari también hay noticias, han dicho que van a traer más actualizaciones, sin embargo, Frederick Vasseur declaró que no están trabajando más en el SF-23, sobre el túnel de viento, sino que ya se están concentrando en el proyecto del 2024, que van a tener más de 25 nuevos técnicos. Esto no significa que no quieran seguir competitivos en este 2023, y seguirán intentando lograr los mejores resultados para el equipo. Otra de las declaraciones referente a la escudería italiana, es que Carlos Sainz siente un gran orgullo de correr con el traje rojo, que siempre fue un sueño y que estar realizándolo es muy emocionante para él.