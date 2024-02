Box de Peppe: Conozca los detalles para la temporada 2024 de la F1

Ferrari SF24: ¿Este será el año de la revancha? Las primeras impresiones sobre este nuevo monoplaza es que se estudió muchísimo cada detalle para así llegar a un producto completamente rediseñado y de esta manera ver notables mejoras en este 2024. Se estima que el monoplaza ha cambiado en un 95% con respecto al anterior SF23; estas fueron las declaraciones de Frédéric Vasseur. Uno de los puntos más interesantes de este SF24 es que los técnicos de Ferrari hicieron un chasis más largo, una caja de cambios más corta, y el tanque de gasolina se bajó en altura, todo con la intención de mejorar el balance de pesos y bajar el centro de gravedad. También la punta del alerón delantero es más gruesa y más corta en este SF24, las entradas de aire laterales se ubicaron más altas y más estrechas y en caída, para así aumentar la carga aerodinámica. La posición general del chasis fue bajada con la finalidad de reducir el porpoising que parece que después del filming day, los pilotos afirman que no lo percibieron, además de que el monoplaza se maneja más fácil con respecto al del año pasado. Sin embargo, la prensa inglesa le envía un mensaje a los Tifosi (aficionados de Ferrari) que no se ilusionen, puesto que no será competitivo debido a que aparenta ser un diseño antiguo de 2023.