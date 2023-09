Box de Peppe: Carlos Sainz Jr regala una 'pole' a los hinchas de Ferrari en Monza

Las clasificaciones muy ajustadas, resultando con Sainz como el más rápido, seguido muy de cerca por Verstappen y Leclerc. Sin duda todo el fin de semana ha sido muy fuerte el piloto español, incluso más que su compañero de equipo, logrando la “pole position” en la semana de su cumpleaños, que fue justo el día viernes. El ambiente de los “tifosi” ferraristas es de alegría con estos resultados, ya que en las primeras 3 posiciones hay dos Ferrari, muchísima gente, las tribunas llenas desde el sábado, que no es tan común que pase.

El viernes después de FP3 se decidió como reglamento que las vueltas de calentamiento no podían exceder un tiempo máximo de 1:41.00, esto para no atrasar a otros pilotos, y justo en las clasificaciones los dos pilotos de Ferrari fueron investigados por esto, pero al final no hubo ninguna acción de penalización.