Antonelli conquista la pole del GP de Bélgica y saldrá primero en Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps, Bélgica | El líder del Mundial de Fórmula 1, Kimi Antonelli, aseguró la pole position del Gran Premio de Bélgica tras marcar este sábado el mejor tiempo de la sesión de clasificación al volante de su Mercedes en el circuito de Spa-Francorchamps.

El joven italiano volvió a brillar sobre el asfalto del trazado más largo de la temporada (7,004 kilómetros), con un tiempo de 1:44.361. El resultado no sorprendió, ya que también había dominado la segunda y la tercera sesión de entrenamientos libres.

"La última vuelta fue buena, muy limpia, así que estoy muy contento", declaró tras conseguir la pole.

"Mañana (domingo) es un día diferente, con Max arrancando a mi lado, y será muy importante tener una buena salida y llegar por delante a la curva cinco", analizó Antonelli sobre Max Verstappen, quien partirá segundo.

El neerlandés, ayudado por el rebufo de su compañero de Red Bull, Isack Hadjar, quedó a tres décimas de segundo de Antonelli.

"No estaría aquí sin eso, definitivamente me ayudó. Si no, habría quedado sexto. Hoy, sabiendo que va a arrancar desde el fondo de la parrilla, Isack hizo un gran trabajo echándome un cable", valoró Verstappen.

El tercer mejor tiempo fue para Lando Norris (McLaren), pero el británico arrancará desde la 13.ª posición tras recibir una penalización de 10 puestos por cambiar el motor.

De esta forma, George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), cuarto y quinto en la clasificación, se beneficiarán de la sanción y saldrán tercero y cuarto, respectivamente, por delante del otro Ferrari, pilotado por el británico Lewis Hamilton, quien sufrió un accidente horas antes durante la tercera sesión de entrenamientos libres.

Aunque la ventaja de Antonelli fue amplia, con tres décimas sobre su inmediato perseguidor, los cinco pilotos siguientes quedaron separados por apenas dos décimas, una diferencia mínima en un circuito tan extenso.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) partirán desde la sexta, séptima y octava posición, respectivamente.

Beneficiado por las sanciones a Norris y Hadjar —quien también fue penalizado con 10 posiciones por cambiar componentes de su monoplaza—, el argentino Franco Colapinto largará desde el 11.º puesto.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) también ganó una posición en la parrilla y saldrá 19.º.