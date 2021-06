Adrián Robert brilla en categoría master del Campeonato Nacional de Motocross

La tercera fecha del Campeonato Nacional de Motocross vio como el piloto Justin Alvarado volvió a imponer sus condiciones para dejarse la primera posición de las categorías MX1 y MX2, además del experimentado Adrián Robert brillando en la pista.

La jornada se realizó a puerta cerrada en el trazado de Los Alpinos en Corralillo de Cartago, uno de los escenarios que no puede faltar en el calendario de este deporte, y al que se le realizaron cambios importantes en pro de la competencia y seguridad de los participantes en las diferentes categorías.

Una características de la pista que se mantiene es la dificultad a la hora de realizar rebases, por lo que las salidas fueron muy importantes en los resultados finales de cada heat.

La categoría MX1 tuvo nuevamente como protagonista al piloto 113 del equipo Mega Diesel Yamaha, Justin Alvarado, quien logró dominar sin problemas las dos carreras disputadas para cerrar con 50 puntos y afianzarse en la tabla general ahora con 150 unidades, de manera extraoficial.

Está división al compartir parrilla de salida con Máster y Pre MX1, se convierte en una verdadera prueba de talento al momento del arranque.

Justamente el experimentado Robert de Pasión MX Kawasaki tuvo una gran participación en la salida de la primera largada, donde con su 'colmillo' puso a prueba a los pilotos de la rama MX1 Expertos. Robert ganó la salida y tuvo una intensa disputa con Alvarado, que culminó con el rebase del 113.

Pero más sorpresas en esta división se dieron en los puestos siguientes. El piloto Estefano Bercovicks, el número 10 Pasión MX Kawasaki, quien llegaba en el segundo lugar de la clasificación general tuvo una caída en el inicio del primer heat.

Esta situación lo hizo perderse el resto de la programación y finalizar sin puntos la jornada. Así las cosas la oportunidad de subir un peldaño más en el podio de la fecha fue para el piloto 94 Scott Vargas, quien cerró con 44 unidades, gracias a dos segundos lugares y el tercer puesto fue para Esteban Castillo de Fox Kawasaki con 40 puntos.

Por la acumulada y extraoficialmente Vargas del equipo Brillante KTM CR llega al segundo lugar con 115 puntos, tercero Ricardo Chacón, dueño del dorsal 222 y quien pertenece a Yamaha Mega Diesel.

Extraoficial Expertos MX1

1. (113) Justin Alvarado 150 puntos

2. (94) José Scott Vargas 115 puntos

3. (222) Ricardo Chacón 106 puntos

En Master la victoria fue para Robert y en Pre Expertos para Carlos Arce. El podio de la Máster lo completaron el 22 Brian Arias de Moto Boutique con 44 puntos y el 27 Michael Vargas de Husqvarna Fox con 40 unidades. En los Pre Expertos también subieron al podio el 710 Franklin Vindas y el 101 Luis Carlos Méndez, ambos empatados con 42 unidades.

En la rama femenina Open la líder del campeonato, Andrea Campos de Moto Murcia On Two Wheels, dio un paso al frente para no ceder esa condición frente a sus rivales. Se anotó 50 puntos, superando a la 198 Julieta Croci de JLC Racing Team y la 179 Dana Paniagua.

En la Femenina Máster los 50 puntos de la fecha quedaron en manos de Marisol Ríos de Pasión MX Kawasaki.

La cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motocross 2021 se realizará en la pista el Zacatal en Puriscal el próximo 4 de julio.



Resumen de Resultados de la fecha



(Extraoficiales)

Junior

1. (156) Julián Alvarado 47 puntos

2. (929) Brandon Alfaro 43 puntos

3. (76) Samuel Jara 40 puntos

50 cc A

1. (128) Engel Araya 50 puntos

2. (70) Joseph Corea 44 puntos

3. (150) Elias Chavarría 40 puntos

50 cc B

1. (224) Adrián Díaz 50 puntos

2. (146) Santiago Mena 44 puntos

3. (927) Nicolás Calvo 40 puntos

65 cc A

1. (53) Jack Dávila 50 puntos

2. (25) Antonio Antillón 44 puntos

3. (138) Tomás Herrera 40 puntos

65 cc B

1. (128) Engel Araya 50 puntos

2. (29) César Corea 38 puntos

3. 126) Dominic Canales 38 puntos

Super Mini A

1. (338) Fabricio Segura 50 puntos

2. (196) Gianluca Nicosia 44 puntos

3. (132) Eddy Corea 40 puntos

Super Mini B

1. (23) Alberto Antillón 47 puntos

2. (53) Jack Dávila 45 puntos

3. (25) Alberto Antillón 42 puntos

Amateur

1. (207) Joseph Badilla 50 puntos

2. (364) Yanan Quesada 38 puntos

3. (317) Kevin Ramírez 38 puntos

Femenino Open

1. (15) Andrea Campos 50 puntos

2. (198) Julieta Croci 42 puntos

3. (179) Dana Paniagua 38 puntos

Femenino Master

1. (77) Marisol Ríos 50 puntos

Pre Expertos MX2

1. (92) Abraham Alfaro 50 puntos

2. (115) Sebastián Arias 44 puntos

3. (79) Fabián Richmond 38 puntos

Expertos MX2

1. (113) Justin Alvarado 50 puntos

2. (46) Yarot Vargas 42 puntos

3. (20) José Rodríguez 38 punto

Pre Expertos MX1

1. (417) Carlos Arce 50 puntos

2. (710) Franklin Vindas 42 puntos

3. (101) Luis Carlos Méndez 42 puntos

Expertos MX1

1. (113) Justin Alvarado 50 puntos

2. (94) Scott Vargas 44 puntos

3. (65) Esteban Castillo 40 puntos

Máster

1. (60) Adrián Robert 50 puntos

2. (22) Brian Arias 44 puntos

3. (27) Michael Vargas 40 puntos

Veteranos 40+

1. (60) Adrián Robert 50 puntos

2. (117) Carlos Castillo 42 puntos

3. (14) Alexander Bolaños 42 puntos

Veteranos 50+

1. (21) Alberto Antillón 50 puntos

2. (38) Martin Arce 42 puntos

3. (6) Johnny Benavides 42 puntos