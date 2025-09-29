“Yo me la olía”, dice Daniel Montoya tras ser nominado en ‘Mira quién baila’

La periodista Thais Alfaro y el humorista Daniel Montoya están en la zona de nominación de la cuarta semana de competencia en Mira quién baila (MQB). Ahora, será el público quien defina cuál de los dos continuará en la pista de baile con sus votos.

Pese a que el comediante dice que “se la olía”, pide apoyo del público:

“Los jueces son los que saben, los que mandan en la parte de decidir. Decidieron que yo era uno de los nominados y ahora pedirle a la gente que me ayude con los votos, que me ayuden en la casa, en los trabajos, en todo lado, para que nos salvemos y sigamos una semana más y, por supuesto, que el fin principal es apoyar al Proyecto Daniel y seguir trabajando más duro para la próxima gala”, expresó Montoya tras conocer su nominación.

Consultado sobre si estaba conforme con estar en la zona de riesgo, el participante afirmó:

"Yo creo que lo hicimos muy bien. Me duele más por el trabajo, mucho por Tati, por el trabajo que hacemos. Esta semana sí ensayamos prácticamente muy poco por lo que me pasó, pero siento que lo hicimos bien, tratamos de hacerlo de la mejor manera y ahora a seguir poniéndole un montón para que ojalá nos salvemos".

Montoya agregó que, pese a las lesiones que ha enfrentado —una en la rodilla durante las primeras semanas de competencia y otra en el dedo gordo del pie esta semana—, seguirá trabajando para mejorar su presentación.

"El trabajo que hemos venido haciendo todos estos días es bastante fuerte. Esta semana, como les digo, el problema fue que tuvimos un poquito menos de tiempo, pero no es excusa, hay que trabajar siempre, hay que ponerle muchas ganas y seguir trabajando para lo que viene", expresó.

Sobre su estrategia para mantenerse en la competencia, Montoya señaló:

"Todavía no la tenemos porque creo que ninguno está preparado para ser nominado, ¿verdad? Aunque yo me la olía, pero no, no, la estrategia es jugar limpio, hacer una dinámica y con toda la gente, el programa del 'Manicomio de la risa' de Omega, 'La bombeta' de Omega y ahí vamos a ponerle los compas ahí que nos echen a mano para salir adelante".

En la cuarta gala, él y Tatiana Sánchez presentarán un foxtrot.

Daniel Montoya respalda Proyecto Daniel, iniciativa creada en 2010 para apoyar a jóvenes de 13 a 25 años con cáncer.

​¿Cómo votar?

Para apoyar a su participante favorito, los televidentes pueden ingresar a https://votos.teletica.com o enviar un mensaje de texto vía WhatsApp al 6070-0777 usando #TeamThais o #TeamDani. Se permite votar hasta siete veces por día.

Aunque están en zona de “peligro”, ambos competidores se presentarán normalmente el próximo domingo. El participante que abandone la competencia llevará $3.000 al proyecto social que eligió.

Siga todas las galas de ‘Mira quién baila’ los domingos de 7 p. m. a 9 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



