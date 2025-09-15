"Voy a dejar que todo fluya”: Ivonne Cerdas debutará en pista de MQB con lesión en tobillo

El arranque de la segunda temporada de Mira quién b﻿aila (MQB) no estuvo exento de sustos. La exreina de belleza costarricense, Ivonne Cerdas, confirmó hace dos semanas que sufrió una lesión en el tobillo durante su segundo día de ensayos junto a su pareja de baile, el mexicano Kevin Vera.

​“Ayer con mi bailarín Kevin, que es espectacular, hice un mal peso, la verdad fue culpa mía, y me torcí bastante el tobillo”, relató entonces. Tras la revisión médica, el ortopedista Álvaro Rivera Valdivia le diagnosticó un esguince grado 1 y le recomendó terapia, vendaje y radiografía para descartar complicaciones.

Este sábado, un día antes del estreno del formato, Cerdas se levantó con el tobillo más inflamado y aún más molestia. Según informó la modelo a Teletica.com, tuvo que ir donde el doctor a revisarse una vez más.

Pese al susto, Cerdas no se rindió. Minutos antes de debutar en la pista este domingo, aseguró sentirse tranquila y con la motivación al máximo:

“Realmente estoy emocionada, tranquila, voy a dejar que todo fluya, pero sí voy con una actitud superpositiva y a dar lo mejor de mí en esa pista”, expresó.

La modelo reconoció que lo más importante ahora es cuidar su tobillo con terapias de fortalecimiento. Incluso recibió recomendaciones de su compañera de reality, la doctora Katherine Campbell, para evitar que la lesión vuelva a complicarse.



En cuanto a la coreografía de estreno, aclaró que no hicieron cambios pese a la molestia:

​“Hay un pasito que me da un poco de miedo hacer, pero yo le dije a Kevin: ‘Bueno, démosle con todo. Si me desgarro no pasa nada’. No hicimos ningún tipo de adaptación, vamos a dejar que todo fluya”, comentó entre risas.

La costarricense forma el #TeamIvonne junto a Kevin Vera, reconocido bailarín y campeón de Dancing With The Stars Costa Rica. Ambos buscan conquistar la pista de Mira quién baila 2, que estrena este domingo a las 7 p.m. por Teletica, Canal 7.





