¡Vote aquí! Thais Alfaro y Daniel Montoya necesita su ayuda para seguir en MQB

La periodista Thais Alfaro y el humorista Daniel Montoya están nominados en la cuarta semana de competencia de Mira quién baila (MQB).



Ambos compiten por mantenerse en la pista de baile y ahora será el público quien defina cuál de ellos continúa en la competencia con sus votos.



Para apoyar a su participante favorito, puede ingresar a https://votos.teletica.com. o por medio de mensaje de texto, por el WhatsApp 6070-0777, por el #TeamThais o #TeamDani.

Tome en cuenta que puede votar hasta siete veces por día.

Aunque están en zona de “peligro”, ambos competidores se presentarán normalmente el próximo domingo. El participante que abandone la competencia llevará $3.000 al proyecto social que eligieron.

Alfaro y el bailarín Kenneth González han decidido respaldar a Casa Esperanza.



​"Encontré hace unos años Casa Esperanza, que se encarga de apoyar a personas que han sido víctimas de trata de personas, principalmente a mujeres entre los 11 y 17 años. Quiero tener una experiencia distinta, poder llevarle este apoyo económico a la fundación", recalcó la presentadora de 'Buen Día' cuando presentó su proyecto social.

​

Por ﻿su parte, Montoya y Tatiana Sánchez han decidido respaldar a Proyecto Daniel.



​"Proyecto Daniel fue creado en 2010, el objetivo de este proyecto es ayudar a personas de 13 a 25 años con cáncer. Se queda uno impactado de lo que hacen, y con tan poco. Por ello le quiero poner a esto, para ayudarlos", expresó el integrante de 'Toros Teletica'.

Ambos participantes enfrentaron durante la tercera semana lesiones. Daniel se lesionó la rodilla en la primera semana de ensayos y se lesionó el dedo gordo del pie durante los ensayos de la tercera gala. Thais, por su parte, se lesionó la costilla en el ensayo técnico previo a la primera noche de eliminación.

Siga este formato los domingos en la franja horaria de 7 p.m. a 9 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.

