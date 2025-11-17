¡Vote aquí! Mariana Uriarte y Neto Rangel necesitan su voto para seguir en MQB

La maquillista Mariana Uriarte y el DJ brasieño Neto Rangel están nominados en la undécima semana de competencia de Mira quién baila (MQB).



Ambos compiten por mantenerse en la pista de baile y ahora será el público quien defina cuál de ellos continúa en la competencia con sus votos.



Esta es la primera "zona de riesgo" para ambos. Para apoyar a su participante favorito, puede ingresar a https://votos.teletica.com. o por medio de mensaje de texto, por el WhatsApp 6070-0777, por el #TeamMari o #TeamNeto.

Tome en cuenta que puede votar hasta siete veces por día.

Aunque están en zona de “peligro”, ambos competidores se presentarán normalmente el próximo domingo. El participante que abandone la competencia llevará $3.000 al proyecto social que eligieron.

Siga este formato los domingos en la franja horaria de 7 p.m. a 9 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.

​