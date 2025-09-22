¡Vote aquí! El futuro de Ivonne Cerdas y "Chiqui" Brenes en MQB depende de su voto

La ex reina de belleza Ivonne Cerdas y el exfutbolista "Chiqui" Brenes son los primeros nominados de Mira Quién Baila (MQB).



Ambos compiten por mantenerse en la pista de baile y ahora será el público quien defina cuál de ellos continúa en la competencia con sus votos.



Para apoyar a su participante favorito, puede ingresar a https://votos.teletica.com. o por medio de mensaje de texto, por el WhatsApp 6070-0777, por el #TeamChiqui o #TeamIvonne.

Tome en cuenta que puede votar hasta siete veces por día.

Aunque están en zona de “peligro”, ambos competidores se presentarán normalmente el próximo domingo.



El participante que abandone la competencia llevará $3.000 al proyecto social que eligieron.

La ex Miss Costa Rica 2021, Ivonne Cerdas, y el bailarín mexicano Kevin Vera han elegido respaldar a la Asociación Labio Paladar Hendido. Esta organización trabaja desde hace 39 años para asegurar atención oportuna, rehabilitación y tratamiento integral a niños y niñas que nacen con esta condición en Costa Rica.



Por su parte, “Chiqui” Brenes y Yessenia Reyes han decidido apoyar al Hogar de Niños Baik, una fundación que ofrece albergue, educación y apoyo emocional a niños huérfanos.

​