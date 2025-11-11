¿Volverá "El Chunche" Montero a la pista de baile con Teletica Formatos? Esto respondió

La novena gala de Mira quién baila (MQB) dejó grandes momentos y emociones para los televidentes, pero sin duda uno de los más esperados fue el regreso a la pista de Mauricio “El Chunche” Montero.

El exmundialista de Italia 90 compartió escenario con Claudio Jara, Róger Flores, el participante de MQB Ítalo Marenco y su bailarina Lucía Jiménez, con quien Montero logró el segundo lugar en la segunda temporada de Dancing with the Stars.

Sobre la posibilidad de volver al concurso, Montero se animó a responder cuando le preguntamos si volvería a competir en la pista de baile de Formatos.

​"Una semana, una semana de ensayo. Sí, una semana de ensayo y le despierta muchas cosas a uno. Bueno, me pasó como Óscar (Ramírez). Lo pusieron en liga menor y ya está dirigiendo la Liga", agregó.

No obstante, también reconoció las dificultades físicas que un proceso como este implica.

​"El lunes tuviste un ensayo bastante extenso y eso te molestó un poco. Sí, la rodilla tiene un desgaste grande y se inflaman mucho las articulaciones, ¿verdad? Y según el paso que usted ve, pega la tibia con el peronés y entonces es un dolor grande. Se inflama, pero en la semana del ensayo traté de no tomar pastillas, de no inyectarme para hacerlo el día de ayer que lo hice después del ensayo para que me durara hasta hoy, ¿verdad? Y hoy anduve todo el día tranquilo y terminé lo que tenía que terminar".

Entre los puntos altos de volver a asumir el reto de competir en la pista de baile, Montero señala la esencia del programa.

​"Creo que este programa es para eso, para unir a la familia, los domingos que se queden en la casa y disfruten del baile y de las cosas que se ven y que se hacen en este tipo de escenarios", concluyó.

Por su parte, Keyla Sánchez, quien acompañó a Neto Rangel y Nazhel Acevedo al ritmo de reguetón, recordó su paso por Dancing with the Stars en 2018, temporada en la que quedó de segundo lugar junto a Michael Rubí.

​"Sí, sí, sí, por supuesto, ya son casi siete años, o sea, muchísimo el tiempo que ha pasado, los nervios no se quitan. Definitivamente, desde que puse un pie en esta pista, en el ensayo general que fue ayer, ay Padre Celestial, de verdad que yo decía, Dios mío, esto nunca se va a quitar, pero qué rico sentir eso también y el cariño de la gente, yo lo disfruté montones, pero por dicha no tengo esa tensión de que estoy participando".

Uno que debutó en la pista en esta gala de invitados fue el maquillista Adán Chinchilla, quien vivió su experiencia con entusiasmo.

​"Me invitaron y yo, feliz, acepté este lindo reto. Para mí fue una emoción muy grande decirme, 'Adan, ¿quieres participar en esta linda experiencia?' Yo, claro que sí, me tiro con todo, vamos con todo y cero miedo, aquí fui una persona que me traté de ser muy seguro y pensando lo que iba haciendo poco a poco, porque estar con público y estar con cámaras, con tantas luces, es mucha adrenalina que se nos sube y yo digo, bueno, aquí es legítimamente ser exótico y listo", recalcó.

Con su regreso a la pista, estas figuras dejaron ver que la adrenalina y la pasión por el baile podrían formar parte de su vida, mientras que el público disfrutó de una noche cargada de talento, recuerdos y ritmo.

Puede repasar esta emocionante gala en Teletica.com.