Vivian Peraza sobre MQB: “No me cabe duda que esta ha sido la mejor temporada”
La productora del programa de baile habló sobre la Gran Final y los tres bailes que protagonizará cada pareja.
La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) se acerca a su final con cuatro celebridades dispuestas a conquistar el voto del público y levantar el trofeo solidario.
A las puertas del cierre, la productora del formato, Vivian Peraza, aseguró que el programa vive su punto más alto en calidad artística y competitiva.
“En lo personal, siempre he valorado todas las temporadas, pero no me cabe duda que esta ha sido la mejor temporada que hemos producido a nivel de baile y a nivel de competencia entre los famosos”, afirmó Peraza, quien destacó el crecimiento técnico y la entrega física de los participantes.
La productora explicó que para la gala final cada pareja presentará tres bailes, dos completamente nuevos y uno repetido, escogido por los mismos concursantes. Según indicó, esta decisión responde al alto nivel mostrado durante toda la competencia.
“El nivel de baile de todos los participantes es superior y eso ha provocado mucho desgaste físico en ellos, por lo que tomamos la decisión de repetir una coreografía, asegurándonos de que exista un buen show y una buena calidad de baile para la final”, detalló.
La productora también resaltó un gesto que calificó como significativo: los finalistas optaron por no realizar rifas ni dinámicas en redes sociales para incentivar votos.
“Nos sentimos muy orgullosos de la decisión de ellos porque significa que respetan el trabajo de todos, que honran el paso por la pista de sus compañeros, y eso es muy importante”, subrayó.
Los finalistas y sus causas
La gala final contará con la participación de:
Jefferson Donado “Jeff-On” y Alhana Morales, en representación de la Fundación Pollitos de Hierro, dedicada a apoyar a niños con cáncer.
Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña, quienes compiten por Fundavida, organización que trabaja con niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad.
Mariana Uriarte y Michael Rubí, en nombre del Centro Canaan de Hogares de Rehabilitación Zoé, que brinda atención integral a personas farmacodependientes.
Ítalo Marenco y Lucía Jiménez, quienes apoyan a la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos.
El formato mantiene su esencia solidaria: la pareja ganadora recibirá $15.000 para su organización; el segundo y tercer lugar obtendrán $7.000 y $5.000 respectivamente, mientras que el cuarto lugar recibirá $3.000.
La Gran Final de Mira quién baila se transmitirá este domingo a las 7 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.