Vivian Peraza sobre MQB: “No me cabe duda que esta ha sido la mejor temporada”

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) se acerca a su final con cuatro celebridades dispuestas a conquistar el voto del público y levantar el trofeo solidario.

A las puertas del cierre, la productora del formato, Vivian Peraza, aseguró que el programa vive su punto más alto en calidad artística y competitiva.

“En lo personal, siempre he valorado todas las temporadas, pero no me cabe duda que esta ha sido la mejor temporada que hemos producido a nivel de baile y a nivel de competencia entre los famosos ”, afirmó Peraza, quien destacó el crecimiento técnico y la entrega física de los participantes.

La productora explicó que para la gala final cada pareja presentará tres bailes, dos completamente nuevos y uno repetido, escogido por los mismos concursantes. Según indicó, esta decisión responde al alto nivel mostrado durante toda la competencia.

​“El nivel de baile de todos los participantes es superior y eso ha provocado mucho desgaste físico en ellos, por lo que tomamos la decisión de repetir una coreografía, asegurándonos de que exista un buen show y una buena calidad de baile para la final”, detalló.

La productora también resaltó un gesto que calificó como significativo: los finalistas optaron por no realizar rifas ni dinámicas en redes sociales para incentivar votos.

​“Nos sentimos muy orgullosos de la decisión de ellos porque significa que respetan el trabajo de todos, que honran el paso por la pista de sus compañeros, y eso es muy importante”, subrayó.

Los finalistas y sus causas

La gala final contará con la participación de:

Jefferson Donado “Jeff-On” y Alhana Morales , en representación de la Fundación Pollitos de Hierro, dedicada a apoyar a niños con cáncer.

Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña , quienes compiten por Fundavida, organización que trabaja con niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad.

Mariana Uriarte y Michael Rubí , en nombre del Centro Canaan de Hogares de Rehabilitación Zoé, que brinda atención integral a personas farmacodependientes.

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez, quienes apoyan a la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos.

El formato mantiene su esencia solidaria: la pareja ganadora recibirá $15.000 para su organización; el segundo y tercer lugar obtendrán $7.000 y $5.000 respectivamente, mientras que el cuarto lugar recibirá $3.000.

La Gran Final de Mira quién baila se transmitirá este domingo a las 7 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



