Video: Vea la inusual llegada de Ítalo Marenco a MQB
Los famosos conocieron, este viernes, al último participante que completa el grupo.
¡Todo está listo para la segunda temporada de Mira quién baila (MQB)! Este viernes, durante la transmisión de De Boca en Boca, la producción confirmó la participación del presentador y modelo Ítalo Marenco en el programa de baile, y con ello, su llegada al canal.
Para celebrar que el elenco está completo, Teletica Formatos organizó un almuerzo con los diez participantes: el DJ brasileño Neto Rangel, la fisioterapeuta Katherine Campbell, el cantante Jeff-On, las periodistas Thais Alfaro y Ericka Morera, la creadora de contenido Mariana Uriarte, la exreina de belleza Ivonne Cerdas, el humorista Daniel Montoya, el exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes y Marenco.
Ellos serán los protagonistas durante 12 semanas en la pista de baile del Estudio Marco Picado.
Marenco llegó a la velada con un traje de dinosaurio naranja, que generó risas y expectativa entre sus compañeros.
Los futuros bailarines se mostraron emocionados y compartieron cómo recibieron la noticia de su llegada a MQB (vea el video adjunto en la portada).
El elenco ya realizó prueba de vestuario, el pasado partes. Muy pronto iniciarán los ensayos oficiales y se confirmará quién es la pareja de baile de cada famoso.
La nueva temporada empieza el 14 de setiembre, a través de la pantalla de Teletica, Canal 7. Siga las noticias de este formato a través de este medio y las redes sociales de MQB.