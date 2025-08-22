Video: Vea la inusual llegada de Ítalo Marenco a MQB

¡Todo está listo para la segunda temporada de Mira quién baila (MQB)! Este viernes, durante la transmisión de De Boca en Boca, la producción confirmó la participación del presentador y modelo Ítalo Marenco en el programa de baile, y con ello, su llegada al canal.

Para celebrar que el elenco está completo, Teletica Formatos organizó un almuerzo con los diez participantes: el DJ brasileño Neto Rangel, la fisioterapeuta Katherine Campbell, el cantante Jeff-On, las periodistas Thais Alfaro y Ericka Morera, la creadora de contenido Mariana Uriarte, la exreina de belleza Ivonne Cerdas, el humorista Daniel Montoya, el exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes y Marenco.

Ellos serán los protagonistas durante 12 semanas en la pista de baile del Estudio Marco Picado.



Marenco llegó a la velada con un traje de dinosaurio naranja, que generó risas y expectativa entre sus compañeros.

Los futuros bailarines se mostraron emocionados y compartieron cómo recibieron la noticia de su llegada a MQB (vea el video adjunto en la portada).

El elenco ya realizó prueba de vestuario, el pasado partes. Muy pronto iniciarán los ensayos oficiales y se confirmará quién es la pareja de baile de cada famoso.

La nueva temporada empieza el 14 de setiembre, a través de la pantalla de Teletica, Canal 7. Siga las noticias de este formato a través de este medio y las redes sociales de MQB.