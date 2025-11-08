Video: Juez de MQB fue a conocer la Fuente de la Hispanidad y tuvo inesperado encuentro

El juez de Mira quién baila (MQB) Isaac Rovira decidió conocer la Fuente de la Hispanidad y se llevó una noticia inesperada: se encontró al participante del reality de baile Daniel Montoya, con quien tuvo una polémica luego de su presentación en la gala 8 del formato.

En esa ocasión Rovira le dijo que no veía mejoría en sus bailes y entre bromas, Montoya dijo que cuando llegara a la final de MQB o cuando lo expulsaran, "vamos todos a la Fuente de la Hispanidad y llevamos a Isaac".

Ante esto, Rovira fue al reconocido lugar y se encontró a Daniel Montoya.

​"Vine aquí a darme una vuelta porque estaba recapacitando por todo. Ahí está la Fuente de la Hispanidad, pero está apagada. Aquí es donde la gente celebra cuando la Sele va al Mundial o cuando un equipo queda campeón", bromeó el integrante de 'Toros Teletica'.

​"O cuando Daniel llegue a la final. La gente lo ha entendido mal, pero te puedo asegurar que yo no. Yo te llevo a celebrar a las Canaletas", respondió Rovira.

Recuerde de Montoya está nominado y necesita su apoyo para seguir en MQB. Vote hasta siete vetes por día por su estrella favorita: Daniel o Ericka Morera.

Este domingo será la cuarta eliminación. Siga el formato por Teletica.com, Teletica Canal 7 y el app TDMAX.