Video: "Jeff-On" bailó y cantó un tema propio en 'Mira quién baila'

Durante la octava gala de Mira quién baila (MQB), el escenario se llenó de energía tropical con la presentación de Jefferson Donado, mejor conocido como "Jeff-On" y su pareja de baile Alhanna Morales.

El dúo sorprendió al público con una samba vibrante al ritmo de Trigueña, tema original del propio artista venezolano (repase la presentación completa en el video adjunto en la portada).



La elección de esta canción —que "Jeff-On" lanzó hace apenas once meses y ya acumula más de 7.000 reproducciones en YouTube— le dio un toque personal y auténtico a su número, logrando conectar tanto con la audiencia como con los jueces.



El experto Toni Costa destacó el progreso del participante.

​“Vi este baile el viernes y pensé qué lástima que Jeff baile una canción suya y sea su peor presentación. Pero no sé qué pasó y hoy he visto mucho más clara la samba y el ritmo es a dos, eso fue lo que me faltó. Me gustaría más fuerza en tus pasos. Alhanna, dale ‘más caña’ en el tema de la fuerza”, comentó.

Por su parte, la jueza Isabel Guzmán resaltó la elegancia y musicalidad de la coreografía.

​“Me encantó. Una samba bastante clásica. Estamos comentando que estaba más lenta de lo normal, pero nos gustó. La cadera muy bien, muy suelta, muy bien.”

Con esta presentación, "Jeff-On" demuestra nuevamente su versatilidad artística y por qué llegó tan lejos en Nace Una Estrella sexta temporada. Ahora seguirá perfeccionando sus bailes para continuar en MQB.



