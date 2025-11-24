Video: Isaac Rovira se apodera de la pista de 'Mira quién baila' en la semifinal

El especialista español Isaac Rovira se apoderó de la pista de Mira quién baila (MQB) durante la semifinal del reality.

Sorprendió en solitario con un mix bandera, un número breve pero técnicamente impecable, que sirvió como intermedio y homenaje al ritmo que lo ha impulsado toda su carrera, acompañado de la bailarina mexicana Jahzell Acevedo.



El juez mostró su agradecimiento por estar en el panel de jueces y por segunda vez, en la pista de baile del Marco Picado.

Sus compañeros del panel se pusieron de pie para aplaudir el performance del español. Además, su esposa viajó desde el Viejo Continente para acompañarlo durante esta gala y la Gran Final.

Vea la presentación completa en el video adjunto.



