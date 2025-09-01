Video: Inician ensayos rumbo al estreno de ‘Mira quién baila 2’

Este lunes dieron inicio los ensayos oficiales de cara a la primera gala de Mira quién baila 2 (MQB), el espectáculo de Teletica que reunirá a figuras nacionales del entretenimiento, la comunicación, el deporte y la música, acompañadas por bailarines de trayectoria internacional.

La cita con el público será a partir del próximo 14 de setiembre, en la franja de los domingos a las 7 p. m., cuando empiece la segunda temporada que se extenderá durante 12 semanas.



Las 10 parejas ya están listas para encender la pista y cada una competirá bajo un hashtag oficial, que servirá como punto de encuentro con sus seguidores en redes sociales (vea el video adjunto en la portada de los primeros pasos de baile de los famosos).

La influencer Mariana Uriarte formará dupla con el coreógrafo Michael Rubí, mientras que la exreina de belleza Ivonne Cerdas bailará junto al mexicano Kevin Vera, campeón de Dancing With the Stars Costa Rica. El DJ brasileño Neto Rangel compartirá escenario con la experimentada Jazhel Acevedo y el cantante Jefferson Donado, conocido como Jeff-On, será compañero de la reconocida bailarina Alhana Morales.



El periodismo también tendrá representación en la pista. Thais Alfaro se presentará junto a Kenneth González, campeón mundial de bachata, y Ericka Morera, “Keka”, hará equipo con Javier Acuña, bailarín con más de 15 años de trayectoria. A ellos se sumará la fisioterapeuta Katherine Campbell, quien tendrá como pareja al mexicano Erick Vásquez, primer ganador de Mira quién baila Costa Rica.



La cuota de humor recaerá en el comediante Daniel Montoya, acompañado por Tatiana Sánchez, pionera del baile deportivo en el país. Por su parte, el presentador Ítalo Marenco competirá junto a Lucía Jiménez, una de las figuras más destacadas del baile deportivo a nivel mundial, mientras que el exfutbolista Rándall “Chiqui” Brenes unirá fuerzas con Yessenia Reyes, coreógrafa formada en Broadway, Hollywood y Europa.



Con esta combinación de talento, carisma y experiencia, la producción apuesta por una temporada llena de ritmo, espectáculo y noches memorables, donde el jurado y la audiencia tendrán un papel clave al apoyar a sus favoritos.

‘Mira quién baila 2’ regresa para consolidarse como uno de los formatos más queridos de la televisión costarricense. Siga todas las novedades del formato por las redes sociales oficiales y por este medio.





