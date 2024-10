Video: “Desmayo” de Diego Bravo casi le saca el corazón a Berny Madrigal

Berny Madrigal disfruta hacerle bromas a sus compañeros en Mira quién baila (MQB). El pasado jueves, el excombatiente se puso una máscara para asustar a los famosos y bailarines que iban llegando a los ensayos, sin imaginarse que sus compañeros le devolverían la broma.



Madrigal se acercó a Diego Bravo para asustarlo. El influencer, asustado, se tiró al piso y fingió que se descomponía. En el video a continuación se puede observar a Berny muy asustado y pide que llamen una ambulancia porque “Diego está hasta frío”.





View this post on Instagram

Cuando el youtuber ve la desesperación de su compañero, suelta la risa y se levanta. Los bailarines que estaban presentes empiezan a reírse por lo ocurrido, con lo que Berny entiende que cayó en su propia broma.

​"Fue demasiado vacilón, yo venía concentrado en el celular subiendo las gradas de la academia y cuando entro, Berny me asusta. En ese momento fue una gran impresión porque yo venía concentrado en el celular, pero pensé Berny ha estado asustando a todo mundo, así que se la voy a devolver y fingí que me estaba pasando algo para vengarme. Berny se preocupó demasiado, luego ya no pude contener la risa y le dije que era una broma. La intención era esa, que dejara de asustar a la gente con la máscara", dijo Diego.