Mira Quién Baila
Video: Bailarina Lucía Jiménez sufre accidente en salones de ensayo de MQB
El incidente ocurrió durante la mañana de este jueves. Todos los detalles en esta nota.
La bailarina de Mira quién baila (MQB), Lucía Jiménez, se golpeó el ojo izquierdo y sufrió una inflamación considerable.
La situación ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando Jiménez ingresó a los salones para iniciar el ensayo con Ítalo Marenco (vea el video adjunto en la portada).
Debido a la lesión, fue llevada al consultorio médico del canal, donde la doctora Cinthya Granados limpió la zona, verificó que se tratara solo de un golpe en el ojo y se aseguró que no existiera una lesión a nivel nasal.
Jiménez y Marenco esperan retomar ensayos lo antes posible, de cara a la tercera gala de MQB y primera semana de eliminación. El domingo la pareja presentará una coreografía de swing criollo.