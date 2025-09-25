Video: Bailarina Lucía Jiménez sufre accidente en salones de ensayo de MQB

La bailarina de Mira quién baila (MQB), Lucía Jiménez, se golpeó el ojo izquierdo y sufrió una inflamación considerable.

La situación ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando Jiménez ingresó a los salones para iniciar el ensayo con Ítalo Marenco (vea el video adjunto en la portada).

Debido a la lesión, fue llevada al consultorio médico del canal, donde la doctora Cinthya Granados limpió la zona, verificó que se tratara solo de un golpe en el ojo y se aseguró que no existiera una lesión a nivel nasal.

Jiménez y Marenco esperan retomar ensayos lo antes posible, de cara a la tercera gala de MQB y primera semana de eliminación. El domingo la pareja presentará una coreografía de swing criollo.