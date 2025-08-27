Vea cómo se grabaron los anuncios de la segunda temporada de ‘Mira quién baila’

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) ya calienta motores. A pocos días de su estreno, previsto para el domingo 14 de setiembre desde el Estudio Marco Picado, los participantes vivieron la experiencia de grabar sus primeros promocionales y tomarse las fotografías oficiales que acompañarán esta edición.



Entre luces, maquillaje, vestidos y peinados, los famosos compartieron la emoción que les genera estar en esta nueva etapa (vea el video adjunto en la portada).

​“Toda una experiencia, la verdad, es que ver detrás de cámaras toda la producción, toda la organización, lo estoy disfrutando muchísimo”, expresó la participante Ericka Morera.

Su compañero Ítalo Marenco coincidió en el entusiasmo por ver el resultado de la preparación previa.

​“Demasiadas cosas juntas, es demasiada información. Muy feliz ya verlas vestidas y vestidos”, señaló.

Neto Rangel, también parte del elenco, destacó la dedicación del equipo de producción.

“Todo el mundo trabajando con excelencia y para la excelencia, de verdad, cuidan los detalles, asesoran mucho. Uy, entré aquí y hasta que se siente la energía del baile, aquí como que todo se respira baile”.

El programa promete un espectáculo familiar lleno de brillo, talento y entretenimiento cada domingo por la noche.





