¡Vea aquí los ensayos de 'Mira quién baila 2'!
Puede acceder en línea a las prácticas de los participantes de la segunda temporada del formato de Teletica. En esta nota le contamos cómo ver las transmisiones y los horarios.
Este 1° de setiembre iniciaron los ensayos de las 10 parejas competidoras de Mira Quién Baila (MQB) y ya están disponibles para el público que sigue el formato de Televisora de Costa Rica.
Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior encontrará un botón que dice "Ensayos".
Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de ensayos de cada pareja en la competencia.
Estos son los horarios de los próximos días:
Martes 2 de setiembre
De 2 p.m. a 5 p.m.
- Jeff-On y Alanna (Salón A)
- Ítalo y Lucía (Salón B)
- Neto y Jazhell (Salón C)
Miércoles 3 de setiembre
De 6 a.m. a 9 a.m.
- Katherine y Erick (Salón C)
De 8 a.m. a 11 a.m.
- "Chiqui" y Yessenia (Salón A)
De 11 a.m. a 2 p.m.
- Daniel y Tatiana (Salón A)
- Ítalo y Lucía (Salón B)
- Thais y Kenneth (Salón C)
De 2 p.m. a 5 p.m.
- Neto y Jazhell (Salón A)
- Ivonne y Kevin (Salón B)
- Ericka y Javier (Salón C)
Jueves 4 de setiembre
De 7 a.m. a 10 a.m.
- Katherine y Erick (Salón B)
De 8 a.m. a 11 a.m.
- "Chiqui" y Yessenia (Salón A)
De 11 a.m. a 2 p.m.
- Thais y Kenneth (Salón A)
- Mariana y Michael (Salón B)
De 2 p.m. a 5 p.m.
- Ivonne y Kevin (Salón A)
- Jeff-On y Alhanna (Salón B)
Viernes 5 de setiembre
De 7 a.m. a 10 a.m.
- Katherine y Erick (Salón B)
De 8 a.m. a 11 a.m.
- Ericka y Javier (Salón A)
- Ítalo y Lucía (Salón B)
De 11 a.m. a 2 p.m.
- Mariana y Michael (Salón A)
- Daniel y Tatiana (Salón B)
De 2 p.m. a 5 p.m.
- Neto y Jazhell (Salón A)
- Ivonne y Kevin (Salón B)
Mira Quién Baila estrena el 14 de setiembre y será transmitido los domingos de 7 p.m. a 9 p.m., seguido de Mira Quién Habla, el reality show que hace un recuento de todo lo que no apareció en televisión durante el programa de baile.
Puede disfrutar de ambos programas por la señal de Teletica, Canal 7 Teletica.com o el app TDMAX.