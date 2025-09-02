¡Vea aquí los ensayos de 'Mira quién baila 2'!

Este 1° de setiembre iniciaron los ensayos de las 10 parejas competidoras de Mira Quién Baila (MQB) y ya están disponibles para el público que sigue el formato de Televisora de Costa Rica.



Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior encontrará un botón que dice "Ensayos".



Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de ensayos de cada pareja en la competencia.



Estos son los horarios de los próximos días:



Martes 2 de setiembre

De 2 p.m. a 5 p.m.

Jeff-On y Alanna (Salón A)

Ítalo y Lucía (Salón B)

Neto y Jazhell (Salón C)

Miércoles 3 de setiembre







De 6 a.m. a 9 a.m.

Katherine y Erick (Salón C)

De 8 a.m. a 11 a.m.

"Chiqui" y Yessenia (Salón A)

De 11 a.m. a 2 p.m.

Daniel y Tatiana (Salón A)

Ítalo y Lucía (Salón B)

Thais y Kenneth (Salón C)

De 2 p.m. a 5 p.m.

​Neto y Jazhell (Salón A)

Ivonne y Kevin (Salón B)

Ericka y Javier (Salón C)

Jueves 4 de setiembre

De 7 a.m. a 10 a.m.

Katherine y Erick (Salón B)

De 8 a.m. a 11 a.m.

"Chiqui" y Yessenia (Salón A)

De 11 a.m. a 2 p.m.

Thais y Kenneth (Salón A)

Mariana y Michael (Salón B)

De 2 p.m. a 5 p.m.

Ivonne y Kevin (Salón A)

Jeff-On y Alhanna (Salón B)

Viernes 5 de setiembre

De 7 a.m. a 10 a.m.

Katherine y Erick (Salón B)

De 8 a.m. a 11 a.m.

Ericka y Javier (Salón A)

Ítalo y Lucía (Salón B)



De 11 a.m. a 2 p.m.

Mariana y Michael (Salón A)

Daniel y Tatiana (Salón B)

De 2 p.m. a 5 p.m.

Neto y Jazhell (Salón A)

Ivonne y Kevin (Salón B)