¡Vea aquí los ensayos de 'Mira quién baila 2' de cara a la segunda eliminación!
Repase los horarios de las prácticas de los nueve famosos en competencia en esta nota.
Los famosos de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) afinan sus pasos de cara a la cuarta gala. La semana anterior, Ivonne Cerdas se despidió de la competencia y esta semana será la segunda eliminación.
Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior, encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja en la competencia.
Estos son los horarios de los próximos días:
Miércoles 1° de octubre
De 8 a.m. a 11 a.m.
- Ericka Morera y Javier Acuña (Salón A).
- Mariana Uriarte y Michael Rubí (Salón B).
De 11 a.m. a 2 p.m.
- Thais Alfaro y Kenneth González (Salón A).
- Daniel Montoya y Tatiana Sánchez (Salón B).
- Jeff-On y Alhana Morales (Salón C).
Jueves 2 de octubre
De 10 a.m. a 1 p.m.
- Ericka Morera y Javier Acuña (Salón A).
- Neto Rangel y Jazhel Acevedo (Salón B).
- Jeff-On y Alhana Morales (Salón C).
De 11 a.m. a 2 p.m.
- Daniel Montoya y Tatiana Sánchez (Salón A)
- Ítalo Marenco y Lucía Jiménez (Salón B).
- Katherine Campbell y Erick Vásquez (Salón C).
Ahora Thais Alfaro y Daniel Montoya requieren sus votos para seguir en competencia.
El público puede apoyar a su pareja favorita votando en votos.teletica.com o por WhatsApp al 6070-0777, con el hashtag correspondiente: #TeamThais o #TeamDani.
Cada persona puede votar hasta siete veces por día.
MQB se transmite los domingos de 7:00 p. m. a 9:00 p. m., seguido por Mira Quién Habla, ambos a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.