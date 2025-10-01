¡Vea aquí los ensayos de 'Mira quién baila 2' de cara a la segunda eliminación!

Los famosos de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) afinan sus pasos de cara a la cuarta gala. La semana anterior, Ivonne Cerdas se despidió de la competencia y esta semana será la segunda eliminación.

Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior, encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja en la competencia.

Estos son los horarios de los próximos días:



Miércoles 1° de octubre

De 8 a.m. a 11 a.m.

Ericka Morera y Javier Acuña (Salón A).

​Mariana Uriarte y Michael Rubí (Salón B).



De 11 a.m. a 2 p.m.

Thais Alfaro y Kenneth González (Salón A).

​Daniel Montoya y Tatiana Sánchez (Salón B).

Jeff-On y Alhana Morales (Salón C).

Jueves 2 de octubre

De 10 a.m. a 1 p.m.

​Ericka Morera y Javier Acuña (Salón A).

Neto Rangel y Jazhel Acevedo (Salón B).

Jeff-On y Alhana Morales (Salón C).



﻿De 11 a.m. a 2 p.m.

​​Daniel Montoya y Tatiana Sánchez (Salón A)

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez (Salón B).

Katherine Campbell y Erick Vásquez (Salón C).

Ahora Thais Alfaro y Daniel Montoya requieren sus votos para seguir en competencia.

El público puede apoyar a su pareja favorita votando en votos.teletica.com o por WhatsApp al 6070-0777, con el hashtag correspondiente: #TeamThais o #TeamDani.

Cada persona puede votar hasta siete veces por día.

MQB se transmite los domingos de 7:00 p. m. a 9:00 p. m., seguido por Mira Quién Habla, ambos a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.