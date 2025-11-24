Vea aquí los ensayos de la Gran Final de 'Mira quién baila'

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) llega a su gala más esperada, en la cual solo cuatro parejas se mantienen en competencia. El cantante Jeff-On, el presentador Ítalo Marenco, la periodista Ericka Morera y la maquillista Mariana Uriarte buscarán conquistar el voto del público este domingo, en una final que combina talento, emoción y un fuerte componente solidario.



Durante toda la semana, los finalistas afinarán cada detalle de sus presentaciones, pues no solo compiten por el trofeo, sino también por recursos para las organizaciones sociales que representan.



La pareja ganadora recibirá $15.000 para la organización que apoya; el segundo y tercer lugar obtendrán $7.000 y $5.000, respectivamente, mientras que el cuarto puesto recibirá $3.000 para destinar a su causa social.

Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior, encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja.

Estas “cámaras ocultas” tienen sonido, por lo que la audiencia podrá disfrutar de este espacio como si estuviera dentro del estudio de baile.



Horarios de la última semana

Lunes 24 de noviembre

Martes 25 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre

Jueves 27 de noviembre

El público puede apoyar a su pareja favorita votando en votos.teletica.com o por WhatsApp al 6070-0777, con el hashtag correspondiente.

Cada persona puede votar hasta siete veces por día.

MQB se transmite los domingos de 7 p. m. a 9 p. m., seguido por ‘Mira quién habla’, ambos a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.​