Vea aquí el debut de los famosos en la pista de 'Mira quién baila 2'

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) arrancó a lo grande este domingo con una coreografía inaugural que puso a bailar a los diez famosos junto a sus parejas profesionales.

El opening, cargado de energía y colorido, marcó el tono de una competencia que promete emociones, brillo y mucha exigencia artística durante las próximas doce semanas (vea la coreografía completa en el video adjunto).



Las luces del Estudio Marco Picado se encendieron a las 7 p.m. en punto, mientras los concursantes ingresaban al escenario en perfecta sincronía con el cuerpo de bailarines.

​"Siento unos nervios lindísimos desde que me levanté. Ya tenía mensaje de la gente y la gente nerviosa. 'Ítalo, tranquilo, todo va a salir bien', dicen y me llevo como esa buena vibra de las familias. Le doy muchas gracias a Dios por estar aquí y vivir esta experiencia tan hermosa", expresó Ítalo Marenc, participante del reality a Teletica.com.

La puesta en escena combinó transiciones rápidas y movimientos grupales que mostraron no solo la destreza de los profesionales, sino también el entusiasmo de las celebridades que aceptaron el reto de bailar frente a las cámaras.

​ "Los nervios siento que hasta el momento están controlados, están bien. Estoy emocionada, no voy a decir que uno no siente como costillitas en el estómago, claro que sí las voy sintiendo. Pero vieras que tengo que decir que ver a mi bailarín tan tranquilo me da más paz a mí.

"Espero muchas emociones, espero mucha felicidad, alegría, llevarle a todas las personas que nos están viendo un ratito diferente. Son casi tres horas en las que la gente podría comenzar a ver tal vez su domingo distinto a partir de hoy", finalizó Thais Alfaro, quien también compite en este concurso de baile.

Con este arranque, MQB dejó claro que el nivel de producción y exigencia artística sube un peldaño en su segunda temporada. El reto ahora recae en cada una de las parejas, que deberán mantener la energía de este debut a lo largo de la competencia.

Siga el formato los domingos a partir de las 7 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.