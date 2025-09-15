EN VIVO
Mira Quién Baila

Vea aquí el debut de los famosos en la pista de 'Mira quién baila 2'

Con una enérgica coreografía dio inicio el esperado concurso de baile, este domingo a las 7 p.m.

Por Mariana Valladares |14 de septiembre de 2025, 19:00 PM

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) arrancó a lo grande este domingo con una coreografía inaugural que puso a bailar a los diez famosos junto a sus parejas profesionales. 

El opening, cargado de energía y colorido, marcó el tono de una competencia que promete emociones, brillo y mucha exigencia artística durante las próximas doce semanas (vea la coreografía completa en el video adjunto).

Las luces del Estudio Marco Picado se encendieron a las 7 p.m. en punto, mientras los concursantes ingresaban al escenario en perfecta sincronía con el cuerpo de bailarines. 

"Siento unos nervios lindísimos desde que me levanté. Ya tenía mensaje de la gente y la gente nerviosa. 'Ítalo, tranquilo, todo va a salir bien', dicen y me llevo como esa buena vibra de las familias. Le doy muchas gracias a Dios por estar aquí y vivir esta experiencia tan hermosa", expresó Ítalo Marenc, participante del reality a Teletica.com. 

La puesta en escena combinó transiciones rápidas y movimientos grupales que mostraron no solo la destreza de los profesionales, sino también el entusiasmo de las celebridades que aceptaron el reto de bailar frente a las cámaras.

"Los nervios siento que hasta el momento están controlados, están bien. Estoy emocionada, no voy a decir que uno no siente como costillitas en el estómago, claro que sí las voy sintiendo. Pero vieras que tengo que decir que ver a mi bailarín tan tranquilo me da más paz a mí.

"Espero muchas emociones, espero mucha felicidad, alegría, llevarle a todas las personas que nos están viendo un ratito diferente. Son casi tres horas  en las que la gente podría comenzar a ver tal vez su domingo distinto a partir de hoy", finalizó Thais Alfaro, quien también compite en este concurso de baile.

Con este arranque, MQB dejó claro que el nivel de producción y exigencia artística sube un peldaño en su segunda temporada. El reto ahora recae en cada una de las parejas, que deberán mantener la energía de este debut a lo largo de la competencia.

Siga el formato los domingos a partir de las 7 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.

