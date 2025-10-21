Vea aquí cómo se preparan los famosos para la próxima gala de ‘Mira quién baila’

Ya tres famosos dijeron adiós a la pista: Randall “Chiqui” Brenes, Thais Alfaro e Ivonne Cerdas, y la competencia aumenta cada vez más de nivel.

Por ello, los participantes de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) afinan sus pasos de cara a la sétima gala y noche de nominación.

Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior, encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja en la competencia.

Estos son los horarios de los próximos días:

Martes 21 de octubre

Miércoles 22 de octubre

Jueves 23 de octubre

MQB se transmite los domingos de 7 p. m. a 9 p. m., seguido por ‘Mira quién habla’, ambos a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.