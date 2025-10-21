Vea aquí cómo se preparan los famosos para la próxima gala de ‘Mira quién baila’
Repase en esta nota los horarios de las prácticas de los siete competidores que siguen en la pista.
Ya tres famosos dijeron adiós a la pista: Randall “Chiqui” Brenes, Thais Alfaro e Ivonne Cerdas, y la competencia aumenta cada vez más de nivel.
Por ello, los participantes de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) afinan sus pasos de cara a la sétima gala y noche de nominación.
Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior, encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja en la competencia.
Estos son los horarios de los próximos días:
Martes 21 de octubre
Miércoles 22 de octubre
Jueves 23 de octubre
MQB se transmite los domingos de 7 p. m. a 9 p. m., seguido por ‘Mira quién habla’, ambos a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.