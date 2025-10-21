EN VIVO
Mira Quién Baila

Vea aquí cómo se preparan los famosos para la próxima gala de ‘Mira quién baila’

Repase en esta nota los horarios de las prácticas de los siete competidores que siguen en la pista.

Por Mariana Valladares 21 de octubre de 2025, 12:10 PM

Ya tres famosos dijeron adiós a la pista: Randall “Chiqui” Brenes, Thais Alfaro e Ivonne Cerdas, y la competencia aumenta cada vez más de nivel.  

Por ello, los participantes de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) afinan sus pasos de cara a la sétima gala y noche de nominación. 

Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior, encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja en la competencia.

Estos son los horarios de los próximos días:

Martes 21 de octubre

mqb horarios semana 6

Miércoles 22 de octubre

mqb horarios semana 6

Jueves 23 de octubre

mqb horarios semana 6

MQB se transmite los domingos de 7 p. m. a 9 p. m., seguido por ‘Mira quién habla’, ambos a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.

