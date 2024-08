Vanessa González en MQB: "Padezco de ansiedad, espero que el baile me ayude"

La reconocida cantante nacional Vanessa González será parte de Mira Quién Baila, el nuevo programa de baile de Televisora de Costa Rica. Esta no será su primera vez en pantalla, pues inició en el canto a los tres años y a los cuatro participó en Recreo Grande.

Cuando todavía era una adolescente, se dio a conocer en el concurso internacional American Idol.

La cantante de 40 años tiene seis sencillos grabados y ha sido invitada a conciertos de artistas internacionales como Ednita Nazario, Myriam Hernández, Ricardo Montaner y Braulio, entre otros.

Para la intérprete, este nuevo formato supone una gran responsabilidad y asegura que dará lo mejor de sí.

​"La verdad es que estoy muy emocionada, ha sido algo que he querido por muchísimos años desde que empezaron los formatos de Teletica en baile porque me fascina bailar. Estoy preparándome tanto físicamente como psicológicamente porque sé que lo que viene es fuerte, pero emocionada de volver a estar así cerquita de la gente por medio de la pantalla de Teletica y poder mostrar un poquito de mi otra faceta. Ya he participado en otros formatos, Tu Cara Me Suena, por ejemplo, pero esto es completamente diferente", mencionó.

Vanessa, como es conocida por sus amigos y colegas, admitió que atraviesa un momento complejo en su vida, padece de "ansiedad heavy" y espera que el baile le ayude a canalizarla.

​"Padezco de ansiedad, tengo picos de ansiedad 'heavy', espero que el baile me ayude. Sé que esta parte del baile me va a ayudar muchísimo porque si algo me ha ayudado para bajar los niveles de ansiedad ha sido el ejercicio físico, la meditación, y sé que, si bien es cierto, va a ser mucha presión también es algo que me va a ayudar para despejarme y para estar pensando en otras cosas y qué bonito también que es para ayudar a una fundación. Desde ya me preparo con la nutrición y el ejercicio, hace un tiempo volví a entrenar bastante, hacer ejercicio me hace sentir viva", acotó.