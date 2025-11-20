“Una bendición” para Jeff-On: así celebra su pase a la Gran Final de ‘Mira quién baila’

Jefferson Donado, “Jeff-On” para la audiencia que lo sigue gala tras gala, recibió la noticia de su pase a la Gran Final de Mira quién baila (MQB) con esa mezcla de incredulidad y gratitud que define a quienes han remado contra la corriente. Lo dijo sin adornos, con la alegría desbordándose en su propio asombro: llegar hasta aquí es “una bendición”.

A su lado, Alhana Morales, su cómplice en cada ensayo y cada coreografía, compartió la emoción de un camino que no siempre fue fácil, pero que ambos describen como un privilegio. Porque lo suyo no es solo baile: es intención, es causa, es un gesto sostenido para quienes esperan al otro lado de la pantalla.

​"Wow, qué noticia más maravillosa, todavía estamos sacando la cuenta porque nos dice que somos finalistas, pero faltan dos galas. La matemática nos falla. Bueno, una bendición que todo el esfuerzo, todo el empeño y el disfrute porque nosotros nos disfrutamos los ensayos, las galas, las grabaciones. Es una experiencia riquísima que estamos dejando el todo por el todo por nuestra fundación, nuestros pollitos que también nos alimentan día tras día con sus mensajes, sus regalos, sus gestos, que son gasolina para seguir dándole candela aquí", expresó el venezolano.

El cantante y su pareja de baile apoyan a la Fundación Pollitos de Hierro, organización costarricense que brinda ayuda a niños con cáncer.

La competencia no solo pone a prueba sus habilidades en la pista, también destina premios en efectivo a las causas sociales elegidas por los participantes: el ganador recibirá $15.000 para su fundación, mientras que el segundo y tercer lugar obtendrán $7.000 y $5.000, respectivamente. Incluso las parejas eliminadas logran llevar $3.000 a su proyecto social solo por participar.



"Jeff-On" se ha destacado en la temporada no solo por su carisma y talento, sino también por ser el participante con más Premios Wow, reconocimiento que otorga la producción a la actuación más destacada de cada gala.



Con la final cada vez más cerca, el cantante se prepara para darlo todo en la pista, mientras sus seguidores continúan enviando mensajes de apoyo y motivación para él y la fundación que representa.



Siga la semifinal de MQB este domingo a las 7 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.



