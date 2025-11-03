Un jazz muy contemporáneo: Vea la elegante presentación de la jueza Isabel Guzmán en MQB

La jueza salvadoreña Isabel Guzmán volvió a deslumbrar este domingo en la pista de Mira quién baila (MQB), esta vez sin la pancita de embarazo que la acompañó en la temporada uno.

Diez meses después de dar a luz a su hijo Fidel, la también bailarina regresó a escena con una propuesta de jazz moderno junto a Javier Acuña, conquistando al público con una presentación llena de elegancia, sensibilidad y técnica. Esta presentación, en palabras de Guzmán, "es un jazz muy contemporáneo".



El número destacó por su fluidez, precisión y una conexión palpable entre ambos intérpretes. La coreografía, concebida por la propia Guzmán con aportes de Acuña, exploró el equilibrio entre fuerza y sutileza, marcando un retorno poderoso a la danza para la reconocida jueza.

​“Es mi primera presentación oficial como bailarina diez meses posparto, así que ha sido un reto a nivel personal y físico. Mi cuerpo todavía se está reconociendo”, contó Guzmán a Teletica.com.

A pesar del cansancio y los nervios, Isabel se mostró plena en el escenario. Su interpretación fue una muestra de madurez artística y resiliencia, con la elegancia que la caracteriza y la pasión que siempre imprime en cada movimiento.

Sus compañeros del panel de expertos se pusieron de pie al finalizar el performance de la salvadoreña.

Así Guzmán se convirtió así en la primera jueza en presentarse esta temporada. Según confirmó la productora Vivian Peraza, le seguirán Mauricio Astorga, Toni Costa y, finalmente, Isaac Rovira.



Mira quién baila se transmite todos los domingos a partir de las 7 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.



