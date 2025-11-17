Toni Costa y "Mimi" Ortiz se apoderaron de la pista de MQB: Vea aquí la presentación

La pista de Mira quién baila (MQB) recibió este domingo al tercer experto del panel de jueces: el español Toni Costa, quien estuvo acompañado por su novia Libni "Mimi" Ortiz y nueve bailarines más, entre ellos Alhanna Morales, Lucía Jiménez, Javier Acuña, Erick Vásquez y Nazhel Acevedo.

La presentación estuvo cargada de energía y tuvo la participación de Morgan, el reconocido personaje del juez Mauricio Astorga.

​"Tuve que hacer jive, salsa, aprender swing criollo", dijo Costa al finalizar la coreografía. A esto, Morgan le respondió "ya con esto quedaste como todo un tico".

El experto español y la "Mimi" se conocieron en la primera temporada de MQB e iniciaron su relación poco después del final del formato, a finales de 2024.

​"Tuvimos un año para presentarnos por primera vez juntos, pero queríamos buscar un momento especial. Y que más que el lugar donde nos conocimos", agregó Ortiz

Toni agradeció la oportunidad de presentarse en la pista de Marco Picado una vez más. Repase la presentación completa en el video de la portada.