Toni Costa y “Mimi” Ortiz bailarán juntos en la pista de MQB

El juez español Toni Costa será el tercer experto de ese panel en presentarse en la pista de Mira quién baila (MQB) segunda temporada, pero no lo hará solo.



Su novia, Libni “Mimi” Ortiz, quien logró el segundo lugar en la primera temporada del reality de baile, también volverá a la pista.



Así lo confirmó la producción a Teletica.com. La pareja protagonizará un número de baile con ritmos mixtos y compartirán la pista con nueve bailarines más, entre ellos Alhana Morales, Lucía Jiménez, Jazhell Acevedo, Erick Vásquez y Javier Acuña.



El experto español y la influencer tica se conocieron en la primera temporada de MQB e iniciaron su relación poco después del final del formato, a finales de 2024.



Este medio intentó comunicarse con Ortiz y Costa para conversar sobre la presentación en la décima gala. Al momento de publicación de esta nota, no se ha recibido una respuesta.

