Mira Quién Baila
Todo listo para segunda semana de competencia: vea aquí los ensayos de MQB
Puede acceder en línea a las prácticas de los participantes de la segunda temporada del formato de Teletica.
Tras el estreno de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), los ensayos para la segunda gala ya se encuentran disponibles para el público que sigue el formato de Televisora de Costa Rica.
Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja en la competencia.
Estos son los horarios de los próximos días:
Miércoles 17 de setiembre
Jueves 18 de setiembre
Estas “cámaras ocultas” tienen sonido, por lo que la audiencia podrá disfrutar de este espacio como si estuviera dentro del estudio de baile.
La segunda gala de MQB se transmitirá el domingo 21 de setiembre de 7 p. m. a 9 p. m., seguida de Mira quién habla, el reality que muestra lo que no apareció en televisión durante el programa de baile.
Puede disfrutar de ambos programas por la señal de Teletica, Canal 7, Teletica.com o la app TDMAX.
