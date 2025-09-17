Todo listo para segunda semana de competencia: vea aquí los ensayos de MQB

Tras el estreno de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), los ensayos para la segunda gala ya se encuentran disponibles para el público que sigue el formato de Televisora de Costa Rica.



Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja en la competencia.



Estos son los horarios de los próximos días:

Miércoles 17 de setiembre

Jueves 18 de setiembre

Estas “cámaras ocultas” tienen sonido, por lo que la audiencia podrá disfrutar de este espacio como si estuviera dentro del estudio de baile.

La segunda gala de MQB se transmitirá el domingo 21 de setiembre de 7 p. m. a 9 p. m., seguida de Mira quién habla, el reality que muestra lo que no apareció en televisión durante el programa de baile.



Puede disfrutar de ambos programas por la señal de Teletica, Canal 7, Teletica.com o la app TDMAX.



