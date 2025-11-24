¡Todo listo para la Gran Final! Repase aquí cómo se vivió la semifinal de MQB

La undécima gala de Mira quién baila (MQB) se vivió este domingo 23 de noviembre con una intensidad pocas veces vista en la pista.

Con la Gran Final a la vuelta de la esquina, los famosos llegaron listos para entregar dos presentaciones cada uno, respaldados por una producción que no escatimó en nada: sparkulas, obeliscos, luces fresnel, barras verticales, bolas disco, utilería temática, mesas de DJ y hasta malteadas al mejor estilo de los años 50.



La noche avanzó entre cambios vertiginosos de ritmo, personajes marcados y un nivel técnico que dejó claro que el margen de error ya es mínimo.

¡El público decidió! Luego de una semana en "zona de riesgo", se definió la sexta y última eliminación del programa: Neto Rangel dijo adiós al reality de baile, mientras que Mariana Uriarte sigue en competencia.



Pese a su salida en su última gala Rangel logró el Team Wow por sus dos coreografías.





​Jefferson Donado “Jeff-On” y Alhana Morales: del jive eléctrico a la intimidad de la bachata



"Jeff-On" y Morales abrieron la gala con un jive a ritmo de Run Away, acompañados por cuatro extras, un stand de micro y un micrófono vintage que fortaleció el concepto retro de su primera puesta. La velocidad, los saltos y la precisión marcaron un inicio explosivo.

​"Tienes una personalidad única en la pista. Este baile se parece similar a uno que hiciste hace poquito, pero como es un jive lleva mucha técnica. Me hubiera gustado ver la planta y la punta del pie más aplicado, pero aun así me parece un baile sin ningún tipo de rodeos. La técnica no me gustó tanto, pero por eso estamos aquí, para perfeccionar porque van a la final", indicó el juez Toni Costa.

Para su segunda presentación, la atmósfera cambió por completo con una bachata sobre La Bachata, en una puesta más íntima sostenida por mallas escénicas y luces fresnel. El contraste entre ambas coreografías mostró su versatilidad y solidez rumbo al cierre de temporada.

​"Una coreografía superinteresante, la musicalidad con la que habéis bailado. Todo perfectamente coordinado. Para el nivel al que estamos, esto es lo que se requiere. Muchas felicidades", mencionó Isaac Rovira.

Mariana Uriarte y Michael Rubí: potencia latina y pop coreográfico

La primera intervención de la pareja llegó con una salsa casino al ritmo de ﻿Aguanilé﻿, en la que Mariana reafirmó su fuerza escénica y carácter competitivo. Su estilo decidido volvió a ser uno de los puntos más señalados por el panel de jueces.

​"Qué puedo decir, qué puedo decir. Mari estos gemelos están apretadísimos. Veo lo que te he pedido, las líneas de los brazos. Entonces por este camino vamos, te felicito. Me fascina", recalcó la jueza salvadoreña Isabel Guzmán.

Más tarde regresaron con una poderosa coreografía pop al ritmo de Me Against the Music. Con seis extras y barras de luz verticales, fue una de las puestas más modernas y teatrales de la noche, cargada de dinamismo y precisión.

​"Yo sé que nuestros comentarios son un poco incómodos, pero son porque sabemos de lo que son capaz. Vi mucho disfrute, mucha limpieza en cada línea y vi todo lo que necesitábamos en esta semifinal. Te deseo mucha suerte porque te quiero en la final", agregó Toni Costa.

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez: bachata intensa y una fiesta disco

La primera salida de Ítalo y Lucía fue una bachata con tintes dramáticos, al ritmo de Malevo, donde el presentador mostró avances en control, presencia y limpieza, aspectos que los jueces habían señalado como retos en semanas anteriores.

​"Me gustó el juego de miradas, la parte no verbal, el desarrollo de personajes", expresó el juez Mauricio Astorga.

Su segunda participación fue una verdadera explosión retro con una pieza disco inspirada en Earth, Wind & Fire y Emotions, acompañados por cuatro extras y resplandecientes bolas disco. Fue su presentación más festiva de la temporada, reflejando comodidad y soltura.

"No termina de sorprender este chiquito. Esa actitud, tu disposición, creatividad... Este número es uno de mis favoritos, muy suelto, activo. Realmente nos has sorprendido", mencionó Guzmán.

Neto Rangel y Jahzell Acevedo: fiesta latina y dramatismo en el paso doble

La noche subió de temperatura con su freestyle latino, un mix entre Pégate, La Mordidita y Drop It on Me. Mesa de DJ, sparkulas, obeliscos y cuatro extras convirtieron el estudio en un concierto a toda potencia, uno de los espectáculos visuales más fuertes de la gala.

​"Ha sido una presentación digna de ti, de semifinal. Ha sido uno de los días que más flexible te he visto. Hoy has movido los ojos, el pecho... Muy muy bien, muchísimas felicidades", recalcó el juez español Isaac Rovira.

En contraste, su segunda coreografía fue un solemne y escénico paso doble, ejecutado sobre un mix de Ameno. Seis extras, velas, lámparas y humo bajo construyeron una puesta cargada de tensión y dramatismo que cerró su participación con fuerza.

Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña: sabor criollo y rock and roll de época

Keka y Javier iniciaron la noche con un swing criollo al son de Cumbia Campirana, acompañados de cuatro extras, utilería típica y “El Porcionzón” en escena. Fue una presentación cálida, alegre y con gran conexión.



​"Hay que ser tico para bailar esto muy bien. Lo hiciste realmente muy bien. El inicio tenía mucha variedad, secuencia. Yo creo que ha sido una buena puesta en escena. De verdad que te felicito", recalcó Toni Costa.

Su segunda intervención fue un energético rock and roll sobre Tutti Frutti, apoyado por una puesta inspirada en un diner estadounidense: butaca con mesa, malteadas y menú incluido. Una coreografía vibrante, con carácter y teatralidad.

​"Actoralmente, esa coreografía es "Keka" en estado puro. Muy refresca la coreografía, festivo, elegante. Muy bien el manejo de los gestos y también una energía increíble. Ustedes son una pareja maravillosa y han tenido una gran noche.

Isaac Rovira: el invitado que marcó el ritmo

El especialista español sorprendió en solitario con un mix bandera, un número breve pero técnicamente impecable, que sirvió como intermedio y homenaje al ritmo que lo ha impulsado toda su carrera.

Repase en la siguiente nota la presentación completa.

La undécima gala dejó clara la urgencia de cada pareja por asegurar su puesto en la Gran Final. Las producciones fueron más elaboradas, los riesgos más altos y las apuestas coreográficas más variadas.

Con el voto del público cada vez más determinante, la competencia entra a su etapa más emocionante y vulnerable.

MQB continúa los domingos a las 7 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y TDMAX.



