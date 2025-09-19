Todo listo para el domingo: estos son los ritmos que verá en la segunda semana de MQB

La segunda semana de Mira quién baila (MQB) promete un espectáculo lleno de ritmo, energía y emoción.

Este viernes, los participantes realizarán el ensayo técnico, y el sábado se llevará a cabo el ensayo general previo a la segunda gala del domingo, jornada en la que el jurado nominará a los primeros dos concursantes (ver video adjunto en la portada).



Los ritmos que se verán este domingo son tan variados como los talentos que los interpretan. Rándall “Chiqui” Brenes y Yessenia Reyes pondrán toda la energía del rock and roll con Rock de la cárcel, buscando conquistar al público como #TeamChiqui.

La periodista Thais Alfaro y el joven Kenneth González bailarán un elegante vals con Kiss from a rose, como #TeamThais.



El merengue también estará presente gracias a Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña, quienes animarán la gala con La vaca y representarán a #TeamKeka.

En tanto, la exreina de belleza Ivonne Cerdas y Kevin Vera pondrán un toque romántico con el bolero criollo Florecilla de amor, formando #TeamIvonne.



Por su parte, Neto Rangel y Jazhel Acevedo darán intensidad y drama al paso doble con España Cañí, representando a #TeamNeto.



Jefferson Donado (Jeff-On) y Alhana Morales combinarán tradición y ritmo caribeño en un swing criollo al son de El toro y la luna, defendiendo a #TeamJeff.

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez interpretarán Obsesión, con lo sensual de la bachata, como #TeamItalo.

Los ritmos latinos seguirán con Katherine Campbell y Erick Vásquez, quienes desplegarán todo su talento en la salsa con Federico Boogaloo, bajo la bandera de #TeamKathy.

Mariana Uriarte y Michael Rubí cerrarán la gala con elegancia en un slow foxtrot con All of me, buscando enamorar al jurado y al público como #TeamMari.

El humorista Daniel Montoya y Tatiana Sánchez mostrarán pasión y precisión en un tango con Por una cabeza, representando a #TeamDani.



El primer eliminado se conocerá en la semana 3, programada para el 28 de setiembre.

Con esta variedad de estilos, desde los clásicos latinos hasta bailes de salón internacionales, la segunda semana de MQB se perfila como un espectáculo imperdible, donde cada pareja mostrará su estilo, pasión y talento sobre la pista.



Siga este formato por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



