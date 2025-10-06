Thais Alfaro tras su salida de MQB: “Ha sido una experiencia que voy a atesorar mucho”

La periodista y presentadora de Buen Día, Thais Alfaro, se convirtió en la segunda participante eliminada de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB).

Junto a su compañero Kenneth González, Alfaro presentó un intenso paso doble al ritmo de Fuegos, una coreografía marcada por dramatismo y fuerza, que contó incluso con la participación de un bailarín extra para reforzar la puesta en escena.

A pesar de su entrega y compromiso en la pista, el público decidió que su paso por la competencia llegaba a su fin. Alfaro logró el 24,1% de los votos, mientras que Daniel Montoya, quien también estaba nominado, obtuvo el 75,9%.

Thais Alfaro se mostró agradecida y reflexiva sobre su paso por la competencia.

“Hicimos una coreografía limpia, con mucha actitud, bonita, también demostrando que a pesar de que no sea el momento más bonito, al final de cuentas así es la vida, hay que continuar con fuerza, con entusiasmo, con positivismo. "También aprovechar este espacio para agradecerle a tantas personas que se acercaban, que nos decían: 'Los estamos apoyando'. Gracias, porque al final uno se va con todo eso, con el apoyo, con las palabras de aliento, con la experiencia como tal, hemos ganado nuevas amistades, hemos ganado una experiencia, yo gané un nuevo amigo”, expresó.

La comunicadora también habló sobre el alivio tras conocer los resultados.

“No sé quién fue el que gritó a Edgar, si Javier o Ítalo, dígalo ya, es como ya, ya, ya, dígalo para ya uno asimilarlo, así que bueno, de verdad que estoy muy agradecida con la producción”, agregó.

Por su parte, Kenneth González compartió su experiencia en el programa de baile.

“Sí, la experiencia ha sido genial, no tengo nada de quejas, conocí a esta mujer que es una gran mamá, una gran mujer. Hice una amiga nueva, estoy bastante agradecido de haberla conocido, estoy bastante orgulloso de ella porque esto que ella hizo no lo hace cualquiera”, ratificó el bailarín.

Además, destacó la calidez de la comunidad que se ha formado alrededor de MQB:

“Si me llegan a seguir llamando como extra, yo vendría como bailarín de apoyo, claro, o podría estar aquí igual, vendría a apoyar a todos la verdad, aquí ya somos una familia. 'Mira quién baila' ha creado este abrazo de gente, esta calidez que tienen todos los participantes, todos los bailarines”, terminó.



Repase la última presentación de Alfaro, al ritmo de paso doble.





​Impacto social

Con la salida de Alfaro y González, la fundación Casa Esperanza, que apoya a víctimas de trata de personas, principalmente mujeres adolescentes, recibirá los $3.000 correspondientes al participante eliminado, reafirmando el compromiso social que caracteriza a MQB.

Ahora quedan ocho famosos que continuarán compitiendo en la pista, dispuestos a dar lo mejor de sí en las siguientes galas.

MQB se transmite los domingos de 7 p. m. a 9 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



