Thais Alfaro es la segunda eliminada de 'Mira quién baila'

La periodista y presentadora de Buen Día, Thais Alfaro, se convirtió en la segunda participante eliminada de Mira quién baila (MQB) segunda temporada.

Junto a su compañero Kenneth González, Alfaro presentó un intenso paso doble al ritmo de Fuegos, que destacó por su dramatismo y fuerza escénica, incluso con la participación de un extra en la puesta en escena.



Sin embargo, a pesar del esfuerzo y la entrega en la pista, el público decidió que su paso por la competencia llega a su fin.

Alfaro logró el 24,1% de los votos del público, mientras que Daniel Montoya, quien también estaba nominado, obtuvo el 75,9% de los votos.



Con su salida, Casa Esperanza —la fundación que apoya a víctimas de trata de personas, principalmente mujeres adolescentes— recibirá los $3.000 correspondientes al participante eliminado.

Ahora quedan ocho famosos que darán lo mejor de sí para seguir en la pista de MQB.



