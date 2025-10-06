Thais Alfaro es la segunda eliminada de 'Mira quién baila'
Así lo confirmó la producción en la cuarta gala de competencia. Daniel Montoya, quien también estaba en "zona de riesgo", sigue en competencia.
La periodista y presentadora de Buen Día, Thais Alfaro, se convirtió en la segunda participante eliminada de Mira quién baila (MQB) segunda temporada.
Junto a su compañero Kenneth González, Alfaro presentó un intenso paso doble al ritmo de Fuegos, que destacó por su dramatismo y fuerza escénica, incluso con la participación de un extra en la puesta en escena.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo y la entrega en la pista, el público decidió que su paso por la competencia llega a su fin.
Alfaro logró el 24,1% de los votos del público, mientras que Daniel Montoya, quien también estaba nominado, obtuvo el 75,9% de los votos.
Con su salida, Casa Esperanza —la fundación que apoya a víctimas de trata de personas, principalmente mujeres adolescentes— recibirá los $3.000 correspondientes al participante eliminado.
Ahora quedan ocho famosos que darán lo mejor de sí para seguir en la pista de MQB.
