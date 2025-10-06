Thais Alfaro dijo adiós e Ítalo Marenco logró ‘Pareja Wow’: Repase la cuarta noche de MQB

La cuarta gala de Mira quién baila (MQB), transmitida el pasado domingo cinco de octubre, volvió a encender la pista con actuaciones llenas de energía, técnica y emoción.

Tras una semana en “zona de riesgo”, la periodista Thais Alfaro fue la segunda eliminada de la temporada, obteniendo el 24,1% de los votos del público frente al 75,9% que recibió Daniel Montoya.

Con su salida, la fundación Casa Esperanza, dedicada a apoyar a víctimas de trata de personas, recibirá los $3.000 destinados al participante eliminado.



La noche también fue especial para Ítalo Marenco y Lucía Jiménez, quienes conquistaron al jurado con un baile contemporáneo lleno de expresión y sensibilidad, que les valió el reconocimiento como “Pareja Wow” de la gala. El dúo recibirá $1.000, premio que podrán repartir según decidan.





Entre las presentaciones más destacadas estuvieron las del cantante Jefferson Donado y Alhana Morales, quienes brillaron con una intensa rumba; Mariana Uriarte y Michael Rubí, que sorprendieron con un ágil quickstep; y Ericka Morera y Javier Acuña, que apostaron por la elegancia con un vals vienés. Thais Alfaro y su pareja Kenneth González ofrecieron un apasionado paso doble, mientras que Daniel Montoya y Tatiana Sánchez sorprendieron con un foxtrot interpretativo.

Por su parte, Katherine Campbell y Erick Vásquez impactaron con una propuesta creativa llena de luces LED, mientras Randall “Chiqui” Brenes y Yessenia Reyes cerraron la noche con un tango elegante que puso el broche final a una gala inolvidable.

La competencia sigue al rojo vivo, y cada semana los participantes de MQB confirman que la pista se ha convertido en su segundo hogar.

La próxima gala se emitirá el domingo siguiente a las 7 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.





