Termina primera semana de ensayos en MQB: así se preparan los famosos

La primera semana de ensayos del programa Mira quién baila (MQB) dejó huella en los concursantes, quienes han enfrentado lesiones, moretes y dolores musculares en su preparación para el debut en la pista.

Daniel Montoya sufrió una lesión en la rodilla, que lo obligó a someterse a un procedimiento médico.

​“Tenía una molestia muy grande, cuando ensayaba me dolía mucho. Me sacaron el líquido y eso no se lo deseo a nadie, se lo juro, duele mucho”, relató.

Por su parte, la exreina de belleza Ivonne Cerdas se llevó un gran susto al sufrir una torsión en su tobillo, una zona en la que ya había tenido un esguince importante en el pasado.

​“Estaba súper asustada porque ya me había pasado antes y no quería que se repitiera”, explicó.

Otros participantes también mostraron moretes y dolores en la zona lumbar producto de los intensos movimientos y caídas durante las coreografías.

A pesar de las dificultades físicas, los famosos mantienen el compromiso de sorprender a los jueces y al público con sus presentaciones. La exigencia incluye mantener la postura de los hombros, marcar las líneas y cuidar la expresión en cada paso.

La cita con la primera gala de MQB será el domingo 14 de setiembre a las 7 p. m. por Teletica.