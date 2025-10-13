"Tengo un problema personal con Neto, estoy molesto", confiesa Mauricio Astorga en MQB

En la quinta noche de competencia de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) Neto Rangel y Jahzell Acevedo conquistaron a los jueces con un emotivo vals al ritmo de la canción Te voy a perder de Alejandro Fernández.

Su coreografía estuvo cargada de sentimiento y conexión, logrando uno de los momentos más románticos de la noche. Pese al "buen desempeño" de la pareja, según los jueces, el experto en interpretación, Mauricio Astorga, aprovechó el espacio para hacer una inesperada confesión al DJ.

"Yo tengo un problema personal con Neto. Estoy molesto. Resulta que mi mamá que tiene 81 años pasa viendo a Neto, dice que qué guapo y una de mis hijas de cinco años dice que se quiere casar con Neto. Por los dos lados estoy chivísima", dijo Astorga entre risas.

El brasileño agradeció los comentarios de Astorga y bromeó que tal vez eran "problemas de visión". Terminó su comentario enviando un beso a la hija y mamá del actor tico, mientras el juez Toni Costa molestaba a su compañero de panel porque armarle pleito a Neto.



Vea en el video de la portada la interacción entre el participante de MQB y el actor que da vida a "Morgan".





