“Tengo muchos sentimientos encontrados”: Neto Rangel se despide de 'Mira quién baila'

¡El público decidió! Luego de una semana en “zona de riesgo”, se definió la sexta y última eliminación de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB): el bailarín brasileño Neto Rangel dijo adiós al reality, mientras que Mariana Uriarte logró sellar su boleto para la Gran Final.

Pese a su salida, Rangel logró el Team Wow por sus dos coreografías en la gala 11. La noche subió de temperatura con su freestyle latino, un mix entre Pégate, La Mordidita y Drop It on Me. Mesa de DJ, sparkulas, obeliscos y cuatro extras transformaron el estudio en un espectáculo visual de gran potencia.

En contraste, su segunda coreografía fue un paso doble solemne y escénico, ejecutado al ritmo de Ameno, acompañado de seis extras, velas, lámparas y humo bajo, cerrando su participación con fuerza y dramatismo.

El brasileño explicó sus emociones tras la eliminación:

“Por un lado, feliz por todo lo que he vivido… pero ahorita tengo muchos sentimientos encontrados de haber salido de la competencia, tan cerquita de la final. Uno queda con ese sabor de que ‘puchica’ hubiera estado ahí, más que nos dieron el premio WOW hoy y estoy seguro que no fue por un premio de consuelo, sino que hicimos bien las dos coreografías. Hay que entender que es una competencia, alguien se tiene que ir, pero sí, ahorita tengo como muchos sentimientos encontrados”.

Sobre la competencia y la votación del público, agregó:

“Siento que la competencia está muy pareja. Tal vez en algún momento cometimos algunos errores y los jueces nos nominaron por eso, y ya ahorita es el público que decide. Sabíamos que Mari es muy fuerte con su público, igual que Michael, ellos tienen muchas personas y meten muy fuerte a sus redes sociales. Felicitarlos porque llegaron a la final y lo han hecho excelente. Uno tiene que tener humildad para aceptar las cosas, aunque nos hubiera encantado estar ahí. "Lo que llevo en mi corazón es gratitud por haber participado en este proyecto tan bonito. Conocí personas increíbles, pude compartir con la gente dinámica que allá nos recibió a Jazz y a mí. Vi el cariño de todos. Mucha gente de aquí del canal. Lo que llevo es nada más gratitud de todo lo que he vivido”.

Rangel también recordó el apoyo que recibió tras una lesión.

"Cuando tuve mi lesión en la columna, se portaron increíble conmigo, me llevaban y me traían los doctores. Hasta eso fue bonito para uno sentir el cariño, no solo lo que la gente ve en cámaras, sino lo que hay detrás de cámaras”.

Con su salida, entregará una ayuda económica de $3.000 a su causa social: Dynamika, una fundación dedicada a promover la inclusión social y el desarrollo integral de niños con algún tipo de discapacidad.

“No creo en las casualidades, Dios sabe por qué hace las cosas. La fundación Dynamika no es que me apoyaran solo porque estaba nominado; siempre estuvieron conmigo, me escribían y mandaban videos. Ahí uno valora muchas cosas que tiene. Estamos en un programa de televisión, tenemos salud, podemos hacer muchas cosas y hay personas que no. Ver que están luchando llena de motivación para seguir adelante. Independientemente que se termine la competencia, hoy aquí tiene un amigo, lo que necesite, cuente conmigo, ahí vamos a estar trabajando de la mano”.

Por su parte, su compañera, la mexicana Jazheel Acevedo también se despidió del programa con gratitud.

“Primero que nada quiero agradecerle a la producción por traerme una vez más aquí a este lindo programa. Siempre es maravilloso compartir con todos ustedes, les he tomado un cariño enorme y para mí siempre van a tener a una amiga con la que pueden contar. Mi corazón está aquí en Costa Rica, con todos y especialmente con Neto, que hemos hecho un gran equipo”, concluyó.

En cifras, Mariana Uriarte logró el 61,19% de los votos, mientras que Neto Rangel alcanzó el 38,81% del apoyo del público.

Ahora solo quedan cuatro participantes en la competencia, y el próximo domingo será la gran final de esta segunda temporada.

Ahora solo quedan cuatro participantes en la competencia, y el próximo domingo será la gran final de esta segunda temporada.




