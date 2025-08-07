Teletica anuncia quién es la tercera participante de ‘Mira quién baila’

La pista de Mira quién baila (MQB) sigue calentándose, y este jueves se reveló el nombre de la tercera figura confirmada para la nueva temporada del exitoso programa de Teletica: se trata de la maquillista y emprendedora costarricense, Mariana Uriarte.

La noticia fue anunciada por medio de las redes sociales de MQB, donde ya se habían publicado previamente los afiches de la exreina de belleza, Ivonne Cerdas, y del humorista y presentador Daniel Montoya, como parte del elenco de celebridades que asumirán el reto de bailar frente a las cámaras del Estudio Marco Picado.

Mariana Uriarte, directora y fundadora de la reconocida marca costarricense Karamawi Beauty, se ha consolidado en los últimos años como una figura destacada en el mundo del maquillaje y la moda.

Su marca ha tenido presencia en espacios nacionales como el programa Tu Cara me Suena, y ha ganado popularidad gracias a su calidad profesional y enfoque en realzar la belleza natural. Además, Uriarte ha compartido su experiencia y estilo en medios como Teletica, brindando consejos sobre tendencias de maquillaje.

Con su incorporación, la producción suma una nueva energía femenina al elenco, que mezcla rostros conocidos de la televisión, el entretenimiento y ahora también del emprendimiento local.

La nueva temporada de Mira quién baila promete sorprender con una combinación de talento, carisma y mucha personalidad. ¿Quién será el próximo en unirse al grupo? La competencia apenas comienza.