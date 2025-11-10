“Siendo objetivo, sí”: Bailarín de Katherine Campbell dice que merecen estar nominados

Este domingo 16 de noviembre, los televidentes de Mira quién baila (MQB) segunda temporada serán testigos de la quinta eliminación del programa, en la que el presentador Ítalo Marenco y la fisioterapeuta Katherine Campbell se enfrentarán en la “zona de peligro”.

La decisión final estará en manos del público, quienes podrán votar por su favorito a través de Teletica.com, WhatsApp al 6070-0777 o usando las etiquetas #TeamÍtalo y #TeamKathy.



En medio de la tensión por la nominación, Katherine Campbell compartió sus sensaciones sobre la experiencia y el exigente proceso de entrenamiento que ha vivido.

​“Realmente no pensé que fuera a llegar, pero sí Erick me dijo que no podemos fallar en ningún detalle porque todo está muy complejo y realmente sí hubo un detalle que no se resolvió como debería, entonces de ahí esto es donde estamos ahora”, explicó la fisioterapeuta.

Katherine agregó que la presión de dominar los pasos, las luces y la música es intensa, pero confía en que su esfuerzo dará resultados.

​“Yo siento que es más ese ponerle, no sé, ese más… es un extra que él me está pidiendo, se puede reventar más. Él siente que como que me quedo como reprimida con todo esto de ver las cámaras, ver esto, bailar, controlar los pasos… es mucho, pero siento que lo estoy logrando y lo puedo hacer mejor”.



Por su parte, Erick Vásquez, ganador de la primera temporada de MQB junto a Naomy Valle, aseguró que la nominación de Katherine es justa y se mantiene objetivo frente a la competencia.

​“Yo, siendo completamente objetivo, creo que sí, sí tenemos que estar en ese lugar y realmente hay que aceptarlo como es. No digo que lo hayamos hecho perfecto, pero tenemos que ponerle y tenemos otra oportunidad todavía la otra semana”, afirmó el bailarín profesional.

La relación entre coach y participante ha sido exigente, pero productiva. Katherine reconoció la disciplina de Erick: "no permite ninguna clase de error y la verdad no debió pasar, pero aquí estamos. Siempre quiere sacar lo mejor de uno, sabe que uno es capaz y por eso pone los niveles de coreografía que pone. Yo nunca había tenido ningún acercamiento con el baile hasta ahora, pero la verdad me ha encantado y lo he disfrutado bastante”.

En esta temporada, Katherine y Erick apoyan a la fundación Renacer Rosa de Limón, dedicada a acompañar y fortalecer a mujeres que han enfrentado el cáncer.



Este domingo, el famoso que sea eliminado se llevará $3.000 para entregar al proyecto social de su escogencia, mientras que quien continúe podrá luchar por el primer lugar y un premio de $15.000 para su causa. La competencia promete emociones, pasión y mucho ritmo en la pista.



