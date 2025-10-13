“Siempre hay presión”: “Chiqui” Brenes enfrenta nominación de MQB con fe y compromiso

El exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes vive horas decisivas dentro de Mira quién baila (MQB), segunda temporada. Junto al humorista de Toros Teletica, Daniel Montoya, se encuentra en zona de eliminación y deberá convencer al público este domingo 19 de octubre para mantenerse en la competencia.

Con la humildad que lo caracteriza, el cartaginés reconoció el alto nivel del programa y la presión que esto implica.

“Sí, obviamente, hay un nivel muy alto. Cualquier mínima situación puede ser tomada en cuenta y estamos ahora en zona de nominación, pero vamos a enfrentarlo con muchísima actitud, con muchísimas ganas, y que toda esa gente que nos quiera colaborar con su apoyo y sus votos, bienvenidos sean”, comentó Brenes.

Durante los ensayos de la semana, el exjugador mostró momentos de frustración, algo que él mismo admite es parte natural del proceso.

“Siempre hay presión, siempre hay estrés, porque el nivel ha venido aumentando. Cada coreografía lleva su nivel de exigencia y por momentos uno quiere hacer las cosas que le salgan ya. Entra en ese ‘yo quiero que me salga ya’, pero es parte del aprendizaje y de hacerlo de la mejor forma”, explicó.

Su bailarina, Yessenia Reyes, reconoció el esfuerzo de su compañero y destacó el reto que ambos enfrentan en una temporada particularmente exigente.

“Es muy importante recordarles a todos que deben disfrutarlo. Esto pasa rápido, y aunque hay que ponerle, no puede faltar esa emoción de estar aquí. Al 'Chiqui' le tocó una temporada muy dura; es anormal por completo el nivel que hay este año. "De verdad, lo está haciendo muy bien, ha mejorado mucho, se esfuerza lo suficiente para cada gala. Solo queda seguirle poniendo porque el nivel es anormalmente alto”, aseguró Reyes.

Más allá del baile, Brenes mantiene claro su propósito dentro de MQB: apoyar al Hogar de Niños Baik, organización que atiende a menores en situación de vulnerabilidad en Cartago.

“Todo esto que acaba de pasar acá, de verlos a ellos apoyando, para mí eso ya es un valor agregado a estar en esta pista. Por ellos es que estoy acá, por los chicos del Hogar Baik, y dándolo todo.



"A la gente le digo que con mucho esfuerzo, con muchas ganas, como lo he hecho desde el día uno, me voy a seguir esforzando. No para que el 'Chiqui' baile, sino para que el 'Chiqui' pueda llevar una mejor calidad de vida para ellos”, expresó.

Cómo votar

El sistema de votación ya está abierto. El público puede apoyar a su favorito ingresando a votos.teletica.com, enviando un mensaje de WhatsApp al 6070-0777, o usando las etiquetas #TeamChiqui o #TeamDani en redes sociales.



Cada usuario puede emitir hasta siete votos diarios.

Ambos participantes compiten por causas sociales: Montoya baila por Proyecto Daniel, mientras que Brenes representa al Hogar de Niños Baik. El eliminado de esta gala entregará $3.000 a la organización que apoya.

La decisión final está en manos del público. ¿Quién merece seguir en la pista de baile? La respuesta se conocerá el próximo domingo en la tercera eliminación de MQB, por Teletica Canal 7, Teletica.com y la ﻿app TDMAX.