Semana de eliminación: ¡Vea aquí cómo se preparan los famosos de MQB!

Daniel Montoya y Randall “Chiqui” Brenes están en zona de riesgo. El participante que menos apoyo reciba, se despedirá de la competencia este domingo.

Por Mariana Valladares 14 de octubre de 2025, 15:40 PM

Ya dos famosas dijeron adiós a la pista, Thais Alfaro e Ivonne Cerdas, y la competencia aumenta cada vez más de nivel.  Por ello, los competidores de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) afinan sus pasos de cara a la tercera eliminación.

Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior, encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja en la competencia.

Los famosos nominados esta semana son el exfutbolista Randal “Chiqui” Brenes y el humorista Daniel Montoya. 

Estos son los horarios de los próximos días:

Martes 14 de octubre

De 11 a. m. a 2 p. m.

Ítalo y Lucía (Salón A)

Miércoles 15 de octubre

De 8 a. m. a 11 a. m.

Neto y Jazhel (Salón A)
 
Mariana y Michael (Salón B)

De 11 a. m. a 2 p. m.

Daniel y Tatiana (Salón A)

De 2 p. m. a 5 p. m.

Ericka y Javier (Salón A)

Jueves 16 de octubre

De 8 a. m. a 11 a. m.

Mariana y Michael (Salón A)

“Chiqui” y Yessenia (Salón C)

De 11 a. m. a 2 p. m.

Katherine y Kevin (Salón A)

De 12 p. m. a 3 p. m.

Ítalo y Lucía (Salón B)

MQB se transmite los domingos de 7 p. m. a 9 p. m., seguido por ‘Mira quién habla’, ambos a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.

