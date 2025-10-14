Mira Quién Baila
Semana de eliminación: ¡Vea aquí cómo se preparan los famosos de MQB!
Daniel Montoya y Randall “Chiqui” Brenes están en zona de riesgo. El participante que menos apoyo reciba, se despedirá de la competencia este domingo.
Ya dos famosas dijeron adiós a la pista, Thais Alfaro e Ivonne Cerdas, y la competencia aumenta cada vez más de nivel. Por ello, los competidores de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) afinan sus pasos de cara a la tercera eliminación.
Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior, encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja en la competencia.
Los famosos nominados esta semana son el exfutbolista Randal “Chiqui” Brenes y el humorista Daniel Montoya.
Estos son los horarios de los próximos días:
Martes 14 de octubre
De 11 a. m. a 2 p. m.
Ítalo y Lucía (Salón A)
Miércoles 15 de octubre
De 8 a. m. a 11 a. m.
Neto y Jazhel (Salón A)
Mariana y Michael (Salón B)
De 11 a. m. a 2 p. m.
Daniel y Tatiana (Salón A)
De 2 p. m. a 5 p. m.
Ericka y Javier (Salón A)
Jueves 16 de octubre
De 8 a. m. a 11 a. m.
Mariana y Michael (Salón A)
“Chiqui” y Yessenia (Salón C)
De 11 a. m. a 2 p. m.
Katherine y Kevin (Salón A)
De 12 p. m. a 3 p. m.
