Semana de eliminación: ¡Vea aquí cómo se preparan los famosos de MQB!

Ya dos famosas dijeron adiós a la pista, Thais Alfaro e Ivonne Cerdas, y la competencia aumenta cada vez más de nivel. Por ello, los competidores de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) afinan sus pasos de cara a la tercera eliminación.

Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior, encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja en la competencia.

Los famosos nominados esta semana son el exfutbolista Randal “Chiqui” Brenes y el humorista Daniel Montoya.

Estos son los horarios de los próximos días:

Martes 14 de octubre

De 11 a. m. a 2 p. m.

Ítalo y Lucía (Salón A)



Miércoles 15 de octubre



De 8 a. m. a 11 a. m.



Neto y Jazhel (Salón A)



Mariana y Michael (Salón B)



De 11 a. m. a 2 p. m.



Daniel y Tatiana (Salón A)



De 2 p. m. a 5 p. m.





Ericka y Javier (Salón A)





Jueves 16 de octubre



De 8 a. m. a 11 a. m.



Mariana y Michael (Salón A)



“Chiqui” y Yessenia (Salón C)



De 11 a. m. a 2 p. m.





Katherine y Kevin (Salón A)



De 12 p. m. a 3 p. m.