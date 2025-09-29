¿Se perdió la tercera gala de 'Mira quién baila'? Véala completa aquí

La tercera gala de Mira quién baila (MQB) se vivió con gran emoción al combinarse la primera noche de eliminación con 10 presentaciones llenas de música, energía y suspenso. El escenario se encendió con luces y coreografías que pusieron a prueba a los famosos, quienes bailaron con la esperanza de seguir en la competencia.

La gran protagonista de la noche fue la eliminación de la exreina de belleza, Ivonne Cerdas, quien tras permanecer en “zona de riesgo” no logró superar al exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes en la votación del público.

Brenes obtuvo un sólido respaldo con el 72,11% de los votos, mientras que Cerdas alcanzó un 27,89%. Con su salida, entregarán $3.000 a la Asociación Labio Paladar Hendido, organización que apoya desde su reinado.

En la pista, cada famoso mostró un estilo distinto: la periodista Thais Alfaro abrió la gala con una bachata junto al campeón Kenneth González, pese a una lesión en la costilla. Luego, la doctora Katherine Campbell y Erick Vásquez interpretaron un paso doble cargado de fuerza y dramatismo. Por su parte, el cantante Jefferson Donado, conocido como Jeff-On, puso el sabor latino con un cha cha, mientras que la periodista Ericka Morera viajó al mundo retro con un alegre quickstep.

Vea la gala completa en el siguiente enlace de YouTube:

El presentador Ítalo Marenco y Lucía Jiménez llevaron un swing criollo que encendió al público. Después fue el turno de los nominados: Randall “Chiqui” Brenes se lució con un vals emotivo, mostrando gran avance en la competencia, e Ivonne Cerdas defendió su lugar con un poderoso tango, que fue elogiado por los jueces, aunque no logró salvarla.

La empresaria Mariana Uriarte deslumbró con una salsa explosiva, demostrando ser una de las participantes más fuertes, mientras que el DJ Neto Rangel y Jazhel Acevedo llenaron de carnaval el escenario con una samba que les valió el galardón de Pareja Wow y un premio de $1.000. Finalmente, el humorista Daniel Montoya, pese a una lesión en el pie, cerró la gala con un merengue enérgico y simpático.

El jurado reconoció la entrega de los participantes, incluso en medio de accidentes y lesiones, y destacó la evolución técnica de varios de ellos. Sin embargo, también fueron claros al señalar que la competencia sube de nivel semana a semana y que el control, la musicalidad y la técnica serán claves en las siguientes presentaciones.

La noche cerró con suspenso al revelarse que los nuevos nominados son Thais Alfaro y Daniel Montoya, quienes estarán en riesgo de eliminación y dependerán del apoyo del público para mantenerse en MQB.

La competencia apenas comienza y promete más emociones en las próximas galas.

Siga las próximas nueve semanas de competencia a través de la señal de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX, en la franja horaria de 7 p. m. a 9 p. m.