¿Se perdió la décima gala de ‘Mira quién baila’? Aquí puede verla completa

La décima gala de Mira quién baila (MQB) se celebró este domingo 16 de noviembre con un espectáculo cargado de recursos escénicos, dobles presentaciones y un momento que acaparó miradas: el regreso del juez Toni Costa a la pista como invitado especial.

La noche incluyó 13 coreografías con estructuras, bailarines adicionales y efectos visuales que elevaron el nivel del show transmitido desde el Estudio Marco Picado, por Teletica y el canal oficial de YouTube, donde participaron los creadores de contenido Corney y Diego Garro.

La competencia tuvo un punto crucial con la definición de la quinta eliminada de la temporada. Tras permanecer en zona de riesgo, Katherine Campbell se despidió del programa, mientras que Ítalo Marenco aseguró su continuidad con el respaldo del público, que le otorgó el 60,81% de los votos. Además, Mariana Uriarte y Neto Rangel quedaron nominados y requieren apoyo para evitar su salida en la semifinal.

Entre los momentos más destacados, Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña recibieron el reconocimiento Team Wow por su bachata. La noche avanzó entre ritmos como merengue, tango, reguetón, bachata, salsa, swing criollo, cumbia, jive y contemporáneo, en puestas de alto despliegue visual que incluyeron tarimas, ventanas inclinadas, fuego escénico, hielo seco, humo bajo, barras LED y vestuario de múltiples capas.

El programa vivió una pausa a la competencia con la intervención de Toni Costa, quien protagonizó una presentación junto a su pareja, “Mimi” Ortiz, y nueve bailarines, en un concepto inspirado en un camerino y con la participación del personaje Morgan, de Mauricio Astorga, otro evaluador del panel.

La gala confirmó el incremento de exigencia técnica y narrativa en las coreografías, de cara a la recta final del formato, donde cada votación se vuelve determinante. La semifinal se realizará la próxima semana, cuando uno de los famosos nominados quedará fuera del concurso.

Vea aquí la gala completa:





