"Se me juntó la nominación con la lesión de la espalda", dice Janeth García

La periodista Janeth García, participante del nuevo formato de Teletica, Mira Quién Baila, confesó que el domingo fue una noche muy difícil.



La primera prueba que tuvo que enfrentar fue que no sabía si su bailarín Michael Rubí llegaría a tiempo para su presentación.



Rubí llegó al país a eso de 7:30 p.m. y lo fueron a recoger en moto hasta el aeropuerto. La pareja logró presentarse a eso de las 9:10 p.m., al ritmo de Gloria de Glee.



Cuando terminaron la coreografía, García empezó a sentir una molestia en la espalda. Minutos después, el jurado anunció que la comunicadora era una de las dos parejas nominadas a la eliminación en la próxima gala, por lo que ahora necesita el apoyo del público por medio de votos para mantenerse en la competencia.



Al terminar la gala, fue atendida por el fisioterapeuta del programa, Luis Conejo, quien consideró que era necesario enviarla a un centro médico para que le hicieran placas y determinar si tenía una fractura en la costilla, complicación de salud que tiene su compañera Lynda Díaz.



En el mismo centro hospitalario, García fue diagnosticada con un tirón en la espalda baja.

​"Hoy me siento un poco más tranquila, fue una noche complicada, se me juntó lo de la nominación con la lesión de la espalda. Después de la gala me enviaron al hospital hacerme placas y gracias a Dios no era una fractura en la costilla, que la verdad me tenía muy preocupada. Lo que tengo es un tirón en la parte baja de la espalda lumbar que me causa mucho dolor e inflamación.

"Pero ya estoy con terapias y medicada para poder seguir con mis ensayos y darlo todo para salir de la nominación el próximo domingo", mencionó a Teletica.com.