Se acerca el inicio: MQB realizó su ensayo técnico este viernes

Con colaboración de Minerva Rojas.

Este viernes se llevó a cabo el primer ensayo técnico de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) en el Estudio Marco Picado.

A solo dos días del estreno, los 10 participantes, entre ellos Daniel Montoya, trabajan con intensidad para perfeccionar sus coreografías (ver video adjunto en la portada).

Montoya, quien ensayó un swing criollo, aseguró que el reto viene acompañado de emoción y responsabilidad:

“Estamos deseando que sea el domingo, con un poquito de nervios, pero con mucho ensayo para que todo salga bien en la pista y que la gente disfrute en casa”.

La producción recordó que la primera gala se transmitirá este domingo a partir de las 7 p. m., con la promesa de un espectáculo lleno de energía para toda la familia.





