¡Reviva aquí la semifinal completa de 'Mira quién baila'!

La semifinal de Mira quién baila (MQB) encendió la pista este domingo 23 de noviembre con una de las noches más intensas y visualmente impactantes de toda la temporada.

Con la Gran Final a solo una semana, cada participante presentó dos coreografías respaldadas por producciones que transformaron el estudio en un espectáculo completo: sparkulas, bolas disco, obeliscos, barras de luz, mallas teatrales, mesas de DJ, utilería de época y hasta un diner estadounidense con malteadas incluidas.

Jefferson Donado “Jeff-On” y Alhana Morales abrieron la gala con un jive de estética retro acompañado de extras y utilería vintage, seguido de una bachata más íntima que evidenció su conexión y musicalidad. La pareja mostró una versatilidad clave en esta etapa de la competencia.

Más adelante, Mariana Uriarte y Michael Rubí regresaron con una salsa casino llena de fuerza escénica, para luego sorprender con una coreografía pop moderna y teatral, respaldada por barras verticales de luz y seis extras. Su propuesta fue una de las más elaboradas de la noche.

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez apostaron por una bachata dramática que marcó el crecimiento técnico del participante en esta segunda temporada. Luego encendieron el estudio con un número disco cargado de energía retro, comodidad y soltura, una de las piezas más festivas de la semifinal.

La noche también incluyó la participación de Neto Rangel y Jahzell Acevedo, quienes comenzaron con un freestyle latino ambientado como un concierto, utilizando sparkulas, mesa de DJ y obeliscos. Después, cerraron su recorrido con un paso doble lleno de dramatismo, reforzado por velas, lámparas y humo bajo. Aunque ganó el Team Wow por ambas coreografías, Neto se convirtió en el sexto eliminado del formato y quedó fuera de la Gran Final.

Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña sumaron a la diversidad de ritmos con un swing criollo cargado de identidad nacional y, más tarde, un vibrante rock and roll ambientado en un diner de los años 50, con butaca, malteadas y menú incluido. Su actuación combinó teatralidad, energía y una puesta muy cuidada.

La gala también contó con un número especial de Isaac Rovira, quien presentó un mix bandera en solitario, una intervención breve, pero técnicamente impecable que funcionó como intermedio artístico.

La undécima gala dejó claro que el nivel, las apuestas creativas y el compromiso escénico están en su punto máximo. Con el público como principal decisor y las cinco parejas finalistas listas, Mira quién baila se prepara para una Gran Final que promete ser la más reñida de la temporada.

Vea aquí la gala completa:



